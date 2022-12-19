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【港產美股】Prenetics收購莫樹錦旗下初創　楊聖武：新冠檢測市場不明朗、繼續併購醫療服務

股市 12:58 2022/12/19

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【港產美股】Prenetics收購莫樹錦旗下初創　楊聖武：新冠檢測市場不明朗、繼續併購醫療服務

基因及診斷檢測公司 Prenetics（美：PRE）近日宣布收購著名腫瘤科醫生莫樹錦旗下初創、癌症解決方案商「行動基因」，收購代價包括2000萬美元及1990萬股Prenetics 普通股。Prenetics行政總裁兼聯合創始人楊聖武表示，有意繼續併購及投資研發新技術，「我地啲錢唔會放銀行」，並透露正留意早期檢測技術、互聯網醫療（tele-health）企業以及英國診所等具協同效應的項目，拓醫療業務生態。

問及新冠檢測相關業務規模會否隨疫情穩定而回落，楊聖武表示，目前每日核酸PCR檢測量約2萬件，「市場的確出現不確定性」，而Prenetics作為企業要為未來部署及發展，而癌症市場規模及潛力巨大，亞洲癌症患者約940萬人。

上市約7個月Prenetics 早前宣布2000萬美元回購計劃，楊聖武表示，會平衡併購機會及回購計劃，此前公司股價低於資產淨值，故考慮進行回購，但上周五Prenetics 公布收購計劃，市場反應良好，股價升17%。問及會否回港上市，楊聖武則稱，有潛在探索空間。

行動基因主席莫樹錦表示，2014年成立以來公司在預防及診斷癌症取得創新及突破，旗下利用NGS（次世代基因定序）產品市佔率高企。楊聖武預計，行動基因明年將貢獻Prenetics 2500萬至3000萬美元，行動基因料可明年步入收支平衡。

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記者：李哲毅

收購 莫樹錦 美股 癌症

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