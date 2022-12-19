【對抗Meta】HTC預告　新款VR頭戴裝置將於CES發表

▲ HTC將在美國西岸時間1月5日上午10點於CES 2023期間揭曉新款VR頭戴裝置。

元宇宙帶動虛擬實境（VR）商機，各大科技廠商都積極研發新產品迎戰。其中近年專注於 VR產品的HTC日前就宣布，確定將在美國西岸時間1月5日上午10點（香港時間1月6日凌晨2點），於CES 2023期間揭曉新款VR頭戴裝置，對抗Meta Quest Pro。

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從HTC發出的邀請函可看到一個採用VIVE Flow設計的眼罩剪影，外媒cnet預計，相信是次同樣主打輕巧配戴使用體驗。綜合過往的外媒報道指，HTC即將推出新品，主要是與Meta日前推出的Quest Pro，或是Pico推出的新款混合實境頭戴裝置Pico 4對抗。而HTC新一代的VR頭戴裝置，將會配備4個Inside-Out追蹤鏡頭和1個全彩穿透鏡頭，讓使用者在不用取下頭戴裝置情況下，即可直接檢視外界狀況。

另外，HTC也曾透露，新款VR眼鏡在充滿電後可用2小時，還會配對一雙6DoF控制器。至於使用場景，就除了能單機使用，還能連接電腦進行遊戲以及協作工作。HTC更強調，新款混合實境頭戴裝置所使用數據，都會透過獨立加密區塊進行保護，藉此避免個人私隱受影響。

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責任編輯：曾曉汶

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