歐盟料2026年起徵收碳關稅 為2050年實現碳中和

歐盟去年宣布減排目標，計劃於2050年全面實現碳中和。歐盟周日（18日）達成協議，料於2026年起徵收碳關稅，以加快實現碳中和目標。不過美國及南非就批評，歐盟碳關稅措施將懲罰製造商。

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歐盟提出的碳邊境調整機制（Carbon Border Adjustment Mechanism，CBAM）為全球首項碳關稅措施，目的是迫使外國進口商承擔其碳排放成本，也是歐盟於2050年實現碳中和戰略的核心部分。

歐盟的排放交易計劃(ETS)現時限制約1萬間工廠及發電廠的碳排放量，容許有剩餘排放權配額者在市場上放售獲利。

不過CBAM要求，ETS涵蓋的行業到了2030年的碳排放量必須比2005年的水平減少62%，較早前43%的目標大幅增加。

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歐盟成員國更同意逐步取消包括水泥、鋁、鋼鐵等能源密集型行業的碳排放免費配額，到2030年接近減半，到了2034年就會完全取消免費配額。

改革後的碳價格將升至100歐元左右，較目前80至85歐元大幅提升。

上述為臨時協議，仍有待歐盟成員國和歐洲議會確認，歐洲議會將於明年1月或2月舉行全體表決。

不過CBAM引起部分國家及行業反對。尤其美國及南非認為，CBAM將懲罰自己國家的製造商，導致製造商或不願向歐盟支付碳關稅，將商品出口至其他地區，憂慮威脅貿易關係。

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責任編輯：鄭錦玲