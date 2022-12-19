【世界盃2022】世界盃帶動生意額上升20%　酒吧業錄約7億元收入

▲ 酒吧業代表表示，受惠政府防疫政策放寬及世界盃氣氛帶動，生意額較疫前增長約20%。（錢雋永攝）

2022年世界盃昨日（18日）已完結，酒吧業代表表示，受惠政府防疫政策放寬及世界盃氣氛帶動，生意額較疫前增長約20%，生意總額約為7億港元，惟較上屆世界盃的生意總額下跌30%。

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香港酒吧業協會主席錢雋永稱，業界受惠於政府防疫措施放寬，加上世界盃的氣氛及開場時間，以及旅發局舉行「香港美酒佳餚巡禮」推廣酒吧文化等多項政策及因素帶動下，酒吧業界的世界盃期間生意較疫情前好轉，比疫情前上升約20%生意額。

消費力按屆下跌約10%

他指出，酒吧業界今屆世界盃的生意總額約7億元，惟與上屆世界盃的生意總額比較，則下跌30%，2018年業界生意總額約10億元。

錢認為，疫情改變市民生活習慣， 業界主要假日賽事的場次（即周五、六及日）較旺場，惟客人消費力與往屆同時段相比，下跌約10%，其消費力明顯疫情後有所削弱。

4強賽事未加收費用

至於平日（周一至四）凌晨12時後的賽事，與往屆世界盃比較，今屆來酒吧消費的客人數量同有所減少，故今屆不少業界人士稱不會在4強賽事加收費用。

他提及，位處於銅鑼灣、尖沙區等商業區的酒吧，與荃灣及元朗等「文青區」酒吧的生意額相比，商業區的酒吧入座率平均只有約70%，較文青區酒吧平均達90%至100%的入座率有明顯差距。

他續說，以往世界盃部分生意額，特別商業區酒吧，主力來自海外或國內遊客，惟今屆入境防疫政策至日前才有進一步放寬，導致業界生意額有明顯影響。

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責任編輯：李智美