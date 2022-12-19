【美股開市】美債息全綫升　道指低開44點　納指跌0.2%（不斷更新）

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【大行看法】大摩料2023標指跌兩成至3000點 企業盈利跌幅或媲美2008年
美滙指數低位104.13水平反彈，接近收復日內跌幅，最新跌不足0.1%，環球債息全綫上揚，美國10年期債息升至3.566厘，2年期債息升至4.22厘。
美滙低位反彈及債息上升，壓抑股市走勢，道指低開44點，納指跌0.2%。
美國今日將會公布12月NAHB房價指數。至於本周焦點將落於美國11月PCE物價指數。另外，Nike、聯邦快遞（FedEx）等將於本周公布業績。
【外圍一周前瞻】聚焦周五美國11月PCE物價指數 料按年升幅回落至4.7%（附表）
【22：31】道指低開44點，報31875點，納指跌0.2%，報10682點。標指跌2點，報3850點。
【20：00】【亞洲金融論壇】亞洲金融論壇緊接在港舉行 潘基文等百位政商領袖雲集
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【18：12】道指期貨升57點，納指期貨升0.3%，標指期貨升10點。
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【14：39】【中國經濟】瑞銀：料明年內地GDP增長4.9%、內房銷售未來幾個月回穩 一文看清市場對中經會看法（不斷更新）
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【13：06】【日本經濟】日本政府否認消息（第二版）
【12：08】道指期貨升29點，報33157點，標指期貨升6點，報3885點，納指期貨升26點升0.2%，報11371點。
【08：48】【日本經濟】日本傳研為通脹目標增加靈活性 據報明年4月作出決定
【08：43】【Twitter】馬斯克就自己應否卸任Twitter負責人發起投票 馬斯克︰小心如願以償
【07：30】美股上周五下跌。投資者憂慮全球繼續加息，加上美國12月製造業、服務業與綜合採購經理指數（PMI）初值均低於預期，經濟衰退擔憂加深，道指中段瀉547點。收跌281點，報32920點；標指跌43點，報3852點；納指跌105點或0.97%，報10705點。
責任編輯︰梁浩碩
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