【美股期貨】美滙跌穿104關　道指期貨升57點　納指期貨升0.3%（不斷更新）

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美滙持續回落，跌穿104關，現報103.983，美股期貨周一於亞洲時段向好，道指期貨升57點。美國今日將會公布12月NAHB房價指數。至於本周焦點將落於美國11月PCE物價指數。另外，Nike、聯邦快遞（FedEx）等將於本周公布業績。
【外圍一周前瞻】聚焦周五美國11月PCE物價指數 料按年升幅回落至4.7%（附表）
【18：12】道指期貨升57點，納指期貨升0.3%，標指期貨升10點。
【12：08】道指期貨升29點，報33157點，標指期貨升6點，報3885點，納指期貨升26點升0.2%，報11371點。
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【07：30】美股上周五下跌。投資者憂慮全球繼續加息，加上美國12月製造業、服務業與綜合採購經理指數（PMI）初值均低於預期，經濟衰退擔憂加深，道指中段瀉547點。收跌281點，報32920點；標指跌43點，報3852點；納指跌105點或0.97%，報10705點。
責任編輯︰梁浩碩
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