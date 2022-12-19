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【美股期貨】美滙跌穿104關　道指期貨升57點　納指期貨升0.3%（不斷更新）

股市 18:15 2022/12/19

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美股動態不斷更新

美滙持續回落，跌穿104關，現報103.983，美股期貨周一於亞洲時段向好，道指期貨升57點。美國今日將會公布12月NAHB房價指數。至於本周焦點將落於美國11月PCE物價指數。另外，Nike、聯邦快遞（FedEx）等將於本周公布業績。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】聚焦周五美國11月PCE物價指數　料按年升幅回落至4.7%（附表）

即市走勢︰

【18：12】道指期貨升57點，納指期貨升0.3%，標指期貨升10點。

【12：08】道指期貨升29點，報33157點，標指期貨升6點，報3885點，納指期貨升26點升0.2%，報11371點。

【08：48】【日本經濟】日本傳研為通脹目標增加靈活性　據報明年4月作出決定

【08：43】【Twitter】馬斯克就自己應否卸任Twitter負責人發起投票　馬斯克︰小心如願以償

【07：30】美股上周五下跌。投資者憂慮全球繼續加息，加上美國12月製造業、服務業與綜合採購經理指數（PMI）初值均低於預期，經濟衰退擔憂加深，道指中段瀉547點。收跌281點，報32920點；標指跌43點，報3852點；納指跌105點或0.97%，報10705點。

即睇美股收市︰

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上周美股動態，詳情請看︰【美股收市】加息持續+PMI遜預期 道指再挫281點 納指跌1%

責任編輯︰梁浩碩

【石Sir一周前瞻及異動股】香港交易所、中國食品、蒙牛乳業（立即收看）

美股 港股 期貨 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

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