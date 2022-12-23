【美股市況】道指瀉逾700點穿33000關　納指挫3.6% 特斯拉跌近1成（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美國首次申領失業救濟金人數少過預期，美股偏軟，其中道指低開後跌幅擴大，午市瀉逾700點，跌穿33000點關口，納指亦挫3.6%，特斯拉（美：TSLA）股價跌近1成，英特爾（美：INTL）及蘋果（美：AAPL）捱沽。

本港時間今晨2時26分, 道指跌741點或2.2%，報32635點；納指跌384點或3.6%，報10325點；標指跌104點或2.7%，報3773點。

美國本周首領失業救濟金人數僅21.6萬，雖較上周數字上升，但仍少過預期22.2萬，反映勞動力市場仍未出現顯著轉差的情況，市場憂慮工資增長持續或影響通脹走向。

美國上季GDP終值向上修訂

另外，美國第三季GDP終值大幅上修至3.2%，亦令市場擔心經濟未有因大幅加息而顯著放緩，同樣影響通脹走向。

美滙指數反覆，升0.3%，守104關，暫報104.5。

CFRA Research首席投資策略師Sam Stovall表示, 美國GDP數據超出很多人的預期。市場擔心經濟不會輕易降溫，這可能要求聯儲局保持鷹派立場，並在更長時間內維持在較高的利率水平。

野村發布全球主要經濟體和主要市場2023年前景展望分析，指美國和歐洲的長期衰退持續蔓延至亞洲，2023年上半年亞洲將面臨種種挑戰。野村全球宏觀研究主管及全球市場研究部聯席主管蘇博文預計，美國、歐元區和英國將出現持續六個季度的衰退，即三個市場2023年GDP增長率分別為-0.8%、-1.4% 和-1.5%。而澳大利亞、加拿大和韓國三個國家衰退持續時間較短，將受房地產市場低迷影響。

即市走勢︰

【03：18】美國參議院通過支出法案，將提交給眾議院審議。

【02：38】市場消息：紐約法官表示，FTX創始人Sam Bankman-Fried下次出庭時間為2023年1月3日。另法官批准Sam Bankman-Fried以2.5億美元保釋。

【02：36】納斯達克100指數繼續下跌，跌幅達4％，創10月7日以來新低。

【02：01】現貨黃金回落至1790美元下方，跌1.33%。現貨白銀跌幅擴大至2.2%，報23.4美元。

【01：44】特斯拉股價延續近期跌勢，暴跌超過10%，公司市值萎縮至約3850億美元，創2020年9月以來新低。

【01：36】俄羅斯總統普京22日簽署總統令，禁止俄羅斯天然氣工業股份公司及其子公司在2023年10月1日前，與對俄羅斯及其公民有不友好行為的國家有聯繫的公司和個人進行部分業務往來。

【01：03】房地美：12月22日，美國30年期固定利率抵押貸款為6.27%，前一周為6.31%。

【00：57】特斯拉(美：TSLA)跌超8%，市值跌破4000億美元。

【00：48】美股航空板塊走低，夏威夷控股(美：HA)跌超5%，美國航空集團(美：AAL)跌近5%，美國聯合航空(美：UAL)、達美航空(美：DAL)跌超3%。

【00：45】歐股收市下跌，德股跌1.3%，法股跌0.95%，英股跌0.37%，泛歐STOXX 600指數跌0.97%

【00：44】普京：俄羅斯的目標是結束俄烏衝突

俄羅斯總統普京在克里姆林宮與媒體代表進行交流，回答俄烏衝突相關問題。普京表示，所有的衝突都會以某種方式通過談判解決，衝突各方早晚都會進行談判，俄羅斯從來沒有拒絶談判。普京還表示，特別軍事行動中戰鬥節奏的加強導致戰損。俄羅斯的目標不是加速俄烏衝突，而是結束這場衝突。

俄羅斯將致力於結束衝突，而且是越快越好。對美國是否更多地插手烏克蘭局勢，普京稱應該更廣泛和更深入地看待這一問題，美國長期以來一直參與這一進程，插手蘇聯和後蘇聯空間事務。

普京還提及，將於12月26日或27日簽署總統令，宣布應對西方對俄羅斯石油設置價格上限的反制措施，並於明年年初發表國情咨文。

【00：39】納指跌幅擴大至3%，芯片類成分股跌幅突出，應用材料跌8.1%、英偉達跌超7.8%、AMD跌超6.7%。

【00：29】美股太空概念股走低，維珍銀河（美：SPCE）跌超4%，波音（美：BA）跌3%，維珍軌道（美：VORB）跌近3%。

【00：27】特斯拉（美：TSLA）跌逾6%，現報129.29美元。特斯拉和通用汽車正面臨參議院對其可能強迫工人勞動的調查。

【00：19】亞馬遜官司纏身股價續跌，市值縮水至3年半新低

亞馬遜（美：AMZN）一度跌3.5%，市值縮水至約8500億美元，為自2019年初以來新低。此前亞馬遜在歐洲再度惹上官司，歐盟最高法院稱其電子商城中出現假冒的Christian Louboutin 品牌鞋類廣告，並應當對此負責。之前，亞馬遜剛就兩宗反壟斷指控，與歐盟達成和解。

【23：39】彭博社報道，古根海姆（Guggenheim Partners）聲明稱，該公司全球首席投資官Scott Minerd因心臟病去世，時年63歲。最近數十年來，Minerd被視作債券天王之一。

【22：30】【美股焦點】AMC出售優先股集資 股價盤前急跌25%

【12：04】道指期貨升78點，報33647點，標指期貨升11點，報3917點，納指期貨升39點或0.3%，報11374點。

【10：38】【FTX爆煲】薯條哥舊情人兼Alameda CEO承認詐欺 FTX另一創辦人同認罪

【08：48】【TSLA】Tesla據報派出大中華區總裁朱曉彤到美國廠房督導產能提升

【08：13】【美股業績】美光科技MU季度業績遜預期 明年裁員約10%、近5000人受影響

【07：00】【新股IPO】富途3588預計12月30日以介紹形式 主板雙重主要上市

===以下為12月21日（周三）美股===

美股連升兩日，道指高開後升幅持續擴大，最多曾升588點，納指曾升2%。美國12月經濟諮詢委員會消費信心由101.4大增至108.3，超預期的101，升至4月以来的最高水平；衡量未來6個月展望的預期指標升至82.4，創1月以來最高水平。

即睇美股收市：

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本港時間今晨5時，道指升526點或1.6%，收報33376點；納指升162點或1.5%，收報10709點；標指升56點或1.5%，收報3878點。工業、科技、金融、可選消費等板塊漲逾1%。NIKE漲約12%，領跑道指成分股。

美滙指數自即市低位103.85回升，繼續在104關附近爭持，暫報104.17，升0.2%。日圓兌1美元跌0.5%，報132.38；每百日圓兌港元跌0.34%，報5.891。

美國10年期債息一度升穿3.7厘後回落，暫報3.67厘。紐約期油收高2.7%，報收每桶78.29美元，創12月2日以來的最高收盤價。

個股方面，NIKE宣布季度盈利與營收均超出預期，美銀證券將耐克目標價從112美元上調至120美元， 維持中性評級。

聯邦快遞營收低於預期，但每股收益高於市場預期。Evercore ISI將聯邦快遞目標價從202美元下調至196美元，維持跑贏大市評級。

市場對美聯儲局明年下半年降息的猜測，可能過於超前，行業研究研究策略師Ira Jersey和Will Hoffman在報告中稱，盡管聯儲局連續多次加息，但10月以來金融條件放鬆，可能給儲局提供一個在更長時間內維持利率於峰值不變的理由。他們認為，篤定聯儲局在抗通脹中缺乏決心的市場，應該換一種思路，鑑於彭博經濟研究對通脹和經濟的展望，市場應該預計利率會在明年全年保持於峰值附近，到2024年才會開始明顯降息。

歐洲央行管委Centeno表示，數據表明歐元區通脹正在2022年四季度見頂。根據歐洲央行的預測，通脹將在整個2023年迅速下降。它將從2022年第四季度的近10%下降到次年12月的3%左右。

加拿大11月核心通脹居高不下，央行面臨繼續升息壓力。加拿大統計局周三發布數據稱，CPI同比上漲6.8%，高於經濟學家預期的6.7%，低於10月的6.9%。

美國按揭銀行家協會（Mortgage Bankers Association，MBA）公布，上周30年定息按揭利率進一步跌至6.34厘，創3個月低，按揭申請宗數增加0.9%，較前周的3.2%放緩。

【美國經濟數據】美國30年按息跌至6.34厘 按揭申請宗數再增0.9%

即市走勢︰

【05：08】美光科技：預計2023年將裁員約10%。

【05：03】納斯達克金龍中國指數初步收漲3.7%，成分股新氧漲28%領跑，愛奇藝漲22%，小牛電動、金融壹賬通、金山雲、陸金所、小鵬汽車等漲超10%；晶科能源則跌超3%，華迪國際跌超4%。

【04：41】美國10年期債息跌0.2個基點，報3.6805%，盤中交投於3.7160%至3.6194%區間。

兩年期美債息跌3.84個基點，報4.2148%，美股盤前曾跌至日低4.1958%。

【03：41】推特投資人Ross Gerber稱，馬斯克不適合擔任推特的CEO。

【03：41】紐約期金收平，報1825.4美元/盎斯。

【02：28】歐盟委員會批准490億歐元德國經濟支持計劃，根據這項計劃，經濟援助將採取直接贈款的形式，通過能源供應商為符合條件的受益人減免電費、天然氣費和取暖費後，再由德國政府報銷能源供應商所提供的補貼。這項支持計劃將使德國能夠減輕能源成本上升對其經濟的影響，並暫時保護電力、天然氣和熱力消費者免受價格極端上漲的影響。

【02：17】馬斯克表示，通過大規模裁員減支後，推特有望在2023年實現基本現金流收支平衡。但若不及時採取強力成本削減措施，推特將會面臨每年30億美元的負現金流。此前，自10月27日收購推特以來，馬斯克已裁掉該公司50%人力，並不排除進一步減員措施。但由於收購行動及馬斯克本人言行帶來的爭議，公司廣告收入也已經大量流失。

【02：06】美國20年期債息跌至3.93%，10年期債息跌至3.67%。

【00：55】英鎊兌美元下跌0.9%，刷新12月1日以來低點至1.2073。

【00：49】彭博社消息，英特爾拆分顯卡部門，以期加大力度爭奪英偉達和AMD的銷售份額。副總裁Raja Koduri轉任首席架構師一職

【00：45】歐股收市上揚，法股升2%，德股升1.54%，英股升1.72%， 泛歐stoxx 600指數升1.71%

【00：32】辯護律師在巴哈馬法庭聽證會上稱，FTX創始人Sam Bankman-Fried（簡稱SBF）同意被引渡到美國，同意引渡的部分原因是希望使相關客戶得到補償

【00：10】道指飈逾500點，納指及標指齊升逾1.6%，多隻熱門中概股造好，納斯達克金龍中國指數漲逾2%，成分股鬥魚漲8.4%，陸金所漲8.1%，愛奇藝漲超8.0%，騰訊音樂漲5.6%，小鵬汽車漲5.2%，蔚來汽車、網易、百度、京東、新東方等至多漲2.7%。

【23：55】數字貨幣交易所FTX創始人Sam Bankman-Fried（簡稱SBF）抵達巴哈馬法庭，他將在該法院簽署引渡檔案，從而為被引渡到美國鋪平道路。

【23：30】紐約期油上揚0.44美元，最高觸及78.25美元，目前維持2.06%漲幅， 報77.80美元。美國能源信息署（EIA）官方庫存周報顯示，12月16日當周，美國EIA原油庫存減少589.5萬桶，預期增加250萬桶，前值增加1023.1萬桶。

【22：30】道指開市升303點，納指升0.6%。

【21：59】【日本旅遊】港人11月去日本大增797倍 至8.3萬人次 南韓遊日達31.5萬人次

【18：27】道指期貨升256點 納指期貨升0.6%

【18：25】【NFLX】外電猜測微軟2023年吞Netflix 比收購動視暴雪更易？

【16：38】【日本轉鷹】一文看清投資界分析日本央行政策轉向 日圓「5.2算」不會重現、料在6算水平波動（不斷更新）

【17：03】【2023年展望】木星資管看好明年新興市場股市 具三大催化劑

【12：09】道指期貨升202點，報33255點，標指期貨升20點，報3869點，納指期貨升62點或0.6%，報11238點。

【11：59】【Twitter】蓋茨批評馬斯克「憑感覺行事」加劇網絡社會分化

【11：25】【AAPL】郭明錤：兩原因或令蘋果取消或延後在2024年量產iPhone SE 4計劃

【11：20】【日圓匯率】日本2年期債息7年來首錄正數 高盛：日本將棄負利率 簡單理解債息和匯率關係

【10：54】【FTX爆煲】薯條哥將於周三從巴哈馬飛往美國受審 新高管披露FTX仍擁逾10億美元現金（第二版）

【10：24】【美國加息】債王格羅斯：若聯儲局繼續加息 經濟將陷入更嚴重衰退 金融市場或現大規模震盪

【09：51】【Twitter】馬斯克：會找個「夠蠢」的人來接任Twitter新CEO 此前被投下台「無得留低」

【08：30】【美股焦點】Nike上季收入盈利均勝預期 盤後大彈12%

【08：00】【解碼｜日本轉鷹】日央行寬國債孳息率目標區間 分析：醞釀退市、最快2023年下半年結束負利率

【06：00】【日圓匯價】外匯專家：日圓兌港元未來3個月恐見7.1算 日圓走強將「見位破位」

===以下為12月20日（周二）美股===

日本央行擴大10年期國債殖利率交易區間的舉措，總結市場即日的反應是，（1）日本債息抽升到接近0.4厘，日圓急升，甚至是美股開市後，升幅進一步擴大至逾4.5%，高見130.6水平，每百日圓兌港元高見5.915，反映市場預期日本貨幣政策的思路改變，借平錢日圓的投資者，見拆倉行動；債息上升或反映收緊訊號，或是央行對民生通脹壓力的回應，雖然央行否認。（2）美債息抽升，迫近3.7厘，美滙急跌0.7%，美債價下跌及債息升，反映投資者沽美債，加上美滙下跌，資金或轉入日本市場，但市場同時疑問，美聯儲雖然仍處加息周期，但加息速度放慢，以及接近終端利率，亦即今次美債息上升，或只是短綫因素，日央行的行動，對美股的影響或不大。（3）歐元及英鎊相對變動反而不大，而金價因美滙下跌而升，或反映美元下跌是來源於自身因素，即投資者憂慮明年美國衰退的押注。

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美股周二好淡爭持，道指早段一度跌108點後反覆波動，曾最多升234點，納指幾近平收。本港時間今晨5時（即收市），道指升92點或0.3%，報32849點；納指升1點，報10547點；標指升3點，報3821點。新能源車股跌幅居前，特斯拉收跌約8%，收市股價創2020年11月以來新低。

美滙指數由即市低位103.77回升，尾市險守104關，跌0.69%。紐約黃金期貨收高1.5%，收報每盎斯1825.40美元，受惠美元走軟支撑金價上行。油價有支持，布蘭特期油觸及80美元關，紐約期油收平，報75.19美元。

受日圓急升影響，資金逃離債市，美國10年期國債息率曾升3.4%，至高見3.7068厘，尾市回順至3.6862厘，升2.8%。私人投行布朗兄弟哈里曼（Brown Brothers Harriman）預計，日本央行明年將有加息行動。

美國11月新屋動工以年率計為142.7萬間，按月跌0.5%，高於預期的140萬間。美國11月營建許可按月跌11.2%至134.2萬間，遠低於預期的148萬間，前值由152.6萬間下修至151.2萬間。房屋數據持續下跌，反映經濟增長將被拖累。營建許可顯著減少，也反映市場對房地產需求有減弱趨勢。

經濟學家認為，美國經濟明年有七成概率會陷入衰退，他們並且下調對需求及通脹的預測。根據對經濟學家的最新調查，2023年經濟下滑的可能性從11月預期的65%上升至70%，比六個月前的預估高出一倍以上。該調查於12月12日至16日進行，共有38位經濟學家參與。

即市走勢︰

【05：08】特斯拉收跌8%，創10月3日以來最差單日表現。

【03：48】現貨白銀漲5%，現報24.13美元/盎斯，創4月份以來新高。

【03：38】特斯拉跌逾6%，至即市低位140.60美元。

【03：34】紐約期油收平，報75.19美元。

【03：24】紐約 2月黃金期貨收漲1.54%，報1825.40美元。

【02：58】出於安全考慮，美國聯邦貿易委員會加強對馬斯克掌管的推特的審查。

【02：44】道指漲逾200點，成分股波音漲2.1%領跑，英特爾則跌超0.7%表現最差。

【02：34】市場消息透露，微軟因收購動視暴雪的交易，招致眾多遊戲玩家的起訴。

【01：52】大和：將特斯拉（美：TSLA）目標價從240美元降至177美元，維持跑贏大市評級

大和證券分析師把來自推特的干擾，及疲軟宏觀環境反映在預期和股票估值中。並將2022年和2023年每股收益預期，分別從4.15美元和5.75美元下調至4.10美元和5.30美元，以反映交付和定價預期的降低。另僅將其2023年的交付預期降低5%，但假設每車收入同比減少8%。繼續從基本面看好特斯拉，指特期拉從通脹削減法案中獲得競爭優勢愈來愈大，且有潛在創新，如4680電池與乾電池電極技術。

【01：28】油價受壓，布蘭特期油跌2%，現報78.50美元。紐約期油跌1.34%，報74.61美元。

【01：17】美國消費者金融保護局（CFPB）表示，富國銀行同意與該機構就與按揭貸款、汽車貸款和透支費用相關的管理不善行為，達成37億美元和解協議，富國被勒令支付創紀錄的17億美元民事罰款，並向消費者提供超過20億美元的賠償。

【00：45】歐股收市個別發展， 德國DAX30指數收跌0.42%；英國富時100指數收漲0.13%；法國CAC40指數收跌0.35%，泛歐stoxx 600指數收跌0.4%

【00：32】亞馬遜與歐盟就反壟斷調查達成協議，為避免高額罰金，亞馬遜將作出重大商業變革。亞馬遜同意就歐盟兩宗反壟斷案件達成和解協議，公司將改變歐盟監管機構認為對第三方有損的某些商業行為，藉此避免支付可能高達全球年收入10%的罰款，這一金額將達到數百億美元。

【00：20】德意志銀行考慮為德國和其他一些關鍵市場中表現最佳的部分員工加薪，以抵消通脹飆升影響；同時下調投資銀行部門績效較弱的員工的獎金。

【00：20】美元兌日圓進一步下跌，最低觸及131關口，跌4.3%，創今年8月2日以來逾四個半月新低。

【00：09】美國抗疫概念股造好，iBio漲近8%，Moderna、諾瓦瓦克斯醫藥漲超5%，BioNTech SE漲約3%。

【23：55】美元兌日圓下跌逾4%，最低觸及131.53。

【12：33】道指期貨跌226點，報32747點，標指期貨跌32點，報3812點，納指期貨跌118點或1.1%，報11075點。

【12：33】【日圓匯價】日本央行意外轉鷹、10年債息升至0.4厘 日圓兌港元升近3%、見5.83算

【11：49】【FB母企】Meta明年續投資20%開支拓元宇宙

【08：28】【TSLA】Tesla歐美新廠每周3000輛產量達標 惟據報德國工廠達標時間遲兩個月

【08：17】【美股焦點】《阿凡達：水之道》週末首映票房遜預期 迪士尼股價跌逾4%

===以下為12月19日（周一）美股===

全球多地央行加息持續，投資者憂經濟衰退 ； 外資大行紛看淡美股，美債息全綫升，美股反覆偏軟。道指最多挫338點，收市跌162點，報32757點；標指跌34點，報3817點；納指跌159點或1.49%，報10546點。美10年債息升0.11厘，報3.592厘。

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歐盟成員國就天然氣價格上限達成共識，每兆瓦時上限為180歐羅。歐股收市升0.27%。

俄烏戰事又起，烏克蘭周一表示，俄軍動用約35架伊朗製無人機，攻烏重要基礎設施，初步有2人受傷，首都基輔和其他10個州因此停電。當中逾30架無人機被烏方防空系統摧毀。

內地開始重啟後，花旗認為「沽標指、買恒指」為明年首推交易策略之一。摩根士丹利星級策略員威爾遜（Michael Wilson）表示，美企面臨盈利衰退，堪比2008至2009年金融海嘯 ； 料標指每股盈利為180美元，遠遜市場平均估計的231美元，意味標指或下瀉至最低3000點。

歐盟委員會認定Meta濫用市場支配地位， 可能面臨高達118億美元（約917.8億港元）罰款，相當於Meta全球年度收入總額的10%。Meta可能違反歐盟的反壟斷法，股價挫4.1%。

全美住宅建築商協會（NAHB）數據顯示，美國12月房屋市場指數出乎意料跌至31，低於11月的33，市場原先預期升至34。

撇除2020年春天因應新冠疫情實施的封鎖措施，引致數據短暫急挫，12月指數創2012年6月以來最低。指數連跌12個月，是自1980年代中期以來最長跌浪。

至於本周焦點將落於美國11月PCE物價指數。另外，Nike、聯邦快遞（FedEx）等將於本周公布業績。

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焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】聚焦周五美國11月PCE物價指數 料按年升幅回落至4.7%（附表）

即市走勢︰

【01：31】布蘭特期油漲幅達到2%，報81.08美元

【01：09】巴黎商業法院周一對蘋果（AAPL）處以100萬歐元罰款，原因是蘋果公司對進入其應用程序商店的法國應用程序開發者，施加不公平的商業條款。

【01：03】紐約期油突破76美元，漲2.12%。

【01：01】IG分析師表示，由於庫存過多和天氣變暖，歐洲天然氣價格疲軟。歐盟天然氣價格上限可能會加劇疲軟狀況，價格似乎還會進一步下跌

【00：45】歐股收市上升，德股漲0.36%，英股漲0.4%，法股漲0.32%，泛歐STOXX 600指數升0.27%

【00：36】歐盟委員會認定Meta濫用市場支配地位， 可能面臨高達118億美元（約917.8億港元）罰款，相當於Meta全球年度收入總額的10%。

歐盟委員會初步認定，Meta在整個歐洲個人社交網絡市場及社交媒體在綫廣告市場佔主導地位，該公司將其在綫分類廣告服務與其社交網絡掛鈎，從而排擠對手。Meta還涉嫌單方面對在臉書或照片牆上投放廣告的競爭性在綫分類廣告服務，施加不公平交易條件。歐盟委員會認為，這些做法違反《歐盟運作條約》第102條，該條款禁止濫用市場支配地位

【00：34】美股流媒體概念股走低，fuboTV（美：FUBO）跌近5%，ROKU（美：ROKU）跌4.5%，華特迪士尼（美：DIS）跌超3%。

【00：08】幣安首席執行官表示，幣安美國正在探索收購其他不良資產。

【00：05】美股太空概念股走低，維珍銀河（美：SPCE）跌5%，Rocket Lab（美：RKLB）跌近5%，Astra Space（美：ASTR）跌近4%，維珍軌道（美：VORB）跌超3%。

【23：43】歐盟各部長同意180歐元/兆瓦時的天然氣價格上限，將從明年2月15日起啟動，為期一年

【23：14】市場消息：加密貨幣交易所FTX的創始人Bankman Fried最快周一引渡到美國。

【22：55】《堡壘之夜》開發商Epic Games與美國聯邦貿易委員會（FTC）達成5.2億美元的和解協議，解決FTC針對Epic Games的兩宗訴訟。FTC稱，該和解協議解決針對Epic Games提起的兩宗民事訴訟。

【22：31】道指低開44點，報31875點，納指跌0.2%，報10682點。標指跌2點，報3850點。

【20：00】【亞洲金融論壇】亞洲金融論壇緊接在港舉行 潘基文等百位政商領袖雲集

【19：46】【TSLA】Twitter公投57.5%贊成 馬斯克要卸任Twitter CEO Tesla盤前彈4%

【18：29】【金融學院】調查：逾半受訪香港金融機構參與氣候風險測量

【18：12】道指期貨升57點，納指期貨升0.3%，標指期貨升10點。

【18：01】【HSBC滙豐】滙豐投資管理推環球多元化實際回報基金 聚焦地產基建股、商品和黃金等資產

【14：53】【2023展望】宏利投資：美聯儲最快明年第4季減息 籲吸收息資產、長期主題亞洲股票抵禦風險

【14：39】【中國經濟】瑞銀：料明年內地GDP增長4.9%、內房銷售未來幾個月回穩 一文看清市場對中經會看法（不斷更新）

【14：03】【2023展望】花旗：「沽標指、買恒指」為2023年首推交易策略之一 仍籲造淡人民幣？

【13：06】【日本經濟】日本政府否認消息（第二版）

【12：08】道指期貨升29點，報33157點，標指期貨升6點，報3885點，納指期貨升26點升0.2%，報11371點。

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【08：43】【Twitter】馬斯克就自己應否卸任Twitter負責人發起投票 馬斯克︰小心如願以償

【07：30】美股上周五下跌。投資者憂慮全球繼續加息，加上美國12月製造業、服務業與綜合採購經理指數（PMI）初值均低於預期，經濟衰退擔憂加深，道指中段瀉547點。收跌281點，報32920點；標指跌43點，報3852點；納指跌105點或0.97%，報10705點。

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責任編輯︰梁浩碩

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