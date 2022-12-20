【美股市況】美債息全綫升　道指跌近百點　納指跌1.2%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股午市走勢反覆偏軟，科技股沽壓稍大，美滙指數低位104.13水平反彈，接近收復日內跌幅，最新跌0.15%，環球債息全綫上揚，美國10年期債息升至3.566厘，2年期債息升至4.22厘。

美滙低位反彈及債息上升，壓抑股市走勢，本港時間今晨1時45分，道指跌95點或0.3%，報32825點；納指跌130點或1.2%，報10575點；標指跌25點或0.65%，報3827點。

歐盟委員會認定Meta濫用市場支配地位, 可能面臨高達118億美元(約917.8億港元)罰款，相當於Meta全球年度收入總額的10%。

全美住宅建築商協會(NAHB)數據顯示，美國12月房屋市場指數出乎意料跌至31，低於11月的33，市場原先預期升至34。

撇除2020年春天因應新冠疫情實施的封鎖措施，引致數據短暫急挫，12月指數創2012年6月以來最低。指數連跌12個月，是自1980年代中期以來最長跌浪。

至於本周焦點將落於美國11月PCE物價指數。另外，Nike、聯邦快遞（FedEx）等將於本周公布業績。

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焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】聚焦周五美國11月PCE物價指數 料按年升幅回落至4.7%（附表）

即市走勢︰

【01：31】布蘭特期油漲幅達到2%，報81.08美元

【01：09】巴黎商業法院周一對蘋果(AAPL)處以100萬歐元罰款，原因是蘋果公司對進入其應用程序商店的法國應用程序開發者，施加不公平的商業條款。

【01：03】紐約期油突破76美元，漲2.12%。

【01：01】IG分析師表示，由於庫存過多和天氣變暖，歐洲天然氣價格疲軟。歐盟天然氣價格上限可能會加劇疲軟狀況，價格似乎還會進一步下跌

【00：45】歐股收市上升，德股漲0.36%，英股漲0.4%，法股漲0.32%，泛歐STOXX 600指數升0.27%

【00：36】歐盟委員會認定Meta濫用市場支配地位, 可能面臨高達118億美元(約917.8億港元)罰款，相當於Meta全球年度收入總額的10%。

歐盟委員會初步認定，Meta在整個歐洲個人社交網絡市場及社交媒體在綫廣告市場佔主導地位，該公司將其在綫分類廣告服務與其社交網絡掛鈎，從而排擠對手。Meta還涉嫌單方面對在臉書或照片牆上投放廣告的競爭性在綫分類廣告服務，施加不公平交易條件。歐盟委員會認為，這些做法違反《歐盟運作條約》第102條，該條款禁止濫用市場支配地位

【00：34】美股流媒體概念股走低，fuboTV(美：FUBO)跌近5%，ROKU(美：ROKU)跌4.5%，華特迪士尼(美：DIS)跌超3%。

【00：08】幣安首席執行官表示，幣安美國正在探索收購其他不良資產。

【00：05】美股太空概念股走低，維珍銀河(美：SPCE)跌5%，Rocket Lab(美：RKLB)跌近5%，Astra Space(美：ASTR)跌近4%，維珍軌道(美：VORB)跌超3%。

【23：43】歐盟各部長同意180歐元/兆瓦時的天然氣價格上限，將從明年2月15日起啟動，為期一年

【23：14】市場消息：加密貨幣交易所FTX的創始人Bankman Fried最快周一引渡到美國。

【22：55】《堡壘之夜》開發商Epic Games與美國聯邦貿易委員會（FTC）達成5.2億美元的和解協議，解決FTC針對Epic Games的兩宗訴訟。FTC稱，該和解協議解決針對Epic Games提起的兩宗民事訴訟。

【22：31】道指低開44點，報31875點，納指跌0.2%，報10682點。標指跌2點，報3850點。

【20：00】【亞洲金融論壇】亞洲金融論壇緊接在港舉行 潘基文等百位政商領袖雲集

【19：46】【TSLA】Twitter公投57.5%贊成 馬斯克要卸任Twitter CEO Tesla盤前彈4%

【18：29】【金融學院】調查：逾半受訪香港金融機構參與氣候風險測量

【18：12】道指期貨升57點，納指期貨升0.3%，標指期貨升10點。

【18：01】【HSBC滙豐】滙豐投資管理推環球多元化實際回報基金 聚焦地產基建股、商品和黃金等資產

【14：53】【2023展望】宏利投資：美聯儲最快明年第4季減息 籲吸收息資產、長期主題亞洲股票抵禦風險

【14：39】【中國經濟】瑞銀：料明年內地GDP增長4.9%、內房銷售未來幾個月回穩 一文看清市場對中經會看法（不斷更新）

【14：03】【2023展望】花旗：「沽標指、買恒指」為2023年首推交易策略之一 仍籲造淡人民幣？

【13：06】【日本經濟】日本政府否認消息（第二版）

【12：08】道指期貨升29點，報33157點，標指期貨升6點，報3885點，納指期貨升26點升0.2%，報11371點。

【08：48】【日本經濟】日本傳研為通脹目標增加靈活性 據報明年4月作出決定

【08：43】【Twitter】馬斯克就自己應否卸任Twitter負責人發起投票 馬斯克︰小心如願以償

【07：30】美股上周五下跌。投資者憂慮全球繼續加息，加上美國12月製造業、服務業與綜合採購經理指數（PMI）初值均低於預期，經濟衰退擔憂加深，道指中段瀉547點。收跌281點，報32920點；標指跌43點，報3852點；納指跌105點或0.97%，報10705點。

即睇美股收市︰

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責任編輯︰梁浩碩

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