【美股市況】美債息全綫升　道指低開44點　納指跌0.2%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美滙指數低位104.13水平反彈，接近收復日內跌幅，最新跌不足0.1%，環球債息全綫上揚，美國10年期債息升至3.566厘，2年期債息升至4.22厘。

美滙低位反彈及債息上升，壓抑股市走勢，道指低開44點，納指跌0.2%。

全美住宅建築商協會(NAHB)數據顯示，美國12月房屋市場指數出乎意料跌至31，低於11月的33，市場原先預期升至34。

撇除2020年春天因應新冠疫情實施的封鎖措施，引致數據短暫急挫，12月指數創2012年6月以來最低。指數連跌12個月，是自1980年代中期以來最長跌浪。

至於本周焦點將落於美國11月PCE物價指數。另外，Nike、聯邦快遞（FedEx）等將於本周公布業績。

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焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】聚焦周五美國11月PCE物價指數 料按年升幅回落至4.7%（附表）

即市走勢︰

【00：45】歐股收市上升，德股漲0.3%，英股漲0.37%，法股漲0.32%，泛歐STOXX 600指數升0.37%

【00：34】美股流媒體概念股走低，fuboTV(美：FUBO)跌近5%，ROKU(美：ROKU)跌4.5%，華特迪士尼(美：DIS)跌超3%。

【00：08】幣安首席執行官表示，幣安美國正在探索收購其他不良資產。

【00：05】美股太空概念股走低，維珍銀河(美：SPCE)跌5%，Rocket Lab(美：RKLB)跌近5%，Astra Space(美：ASTR)跌近4%，維珍軌道(美：VORB)跌超3%。

【23：43】歐盟各部長同意180歐元/兆瓦時的天然氣價格上限，將從明年2月15日起啟動，為期一年

【23：14】市場消息：加密貨幣交易所FTX的創始人Bankman Fried最快周一引渡到美國。

【22：31】道指低開44點，報31875點，納指跌0.2%，報10682點。標指跌2點，報3850點。

【20：00】【亞洲金融論壇】亞洲金融論壇緊接在港舉行 潘基文等百位政商領袖雲集

【19：46】【TSLA】Twitter公投57.5%贊成 馬斯克要卸任Twitter CEO Tesla盤前彈4%

【18：29】【金融學院】調查：逾半受訪香港金融機構參與氣候風險測量

【18：12】道指期貨升57點，納指期貨升0.3%，標指期貨升10點。

【18：01】【HSBC滙豐】滙豐投資管理推環球多元化實際回報基金 聚焦地產基建股、商品和黃金等資產

【14：53】【2023展望】宏利投資：美聯儲最快明年第4季減息 籲吸收息資產、長期主題亞洲股票抵禦風險

【14：39】【中國經濟】瑞銀：料明年內地GDP增長4.9%、內房銷售未來幾個月回穩 一文看清市場對中經會看法（不斷更新）

【14：03】【2023展望】花旗：「沽標指、買恒指」為2023年首推交易策略之一 仍籲造淡人民幣？

【13：06】【日本經濟】日本政府否認消息（第二版）

【12：08】道指期貨升29點，報33157點，標指期貨升6點，報3885點，納指期貨升26點升0.2%，報11371點。

【08：48】【日本經濟】日本傳研為通脹目標增加靈活性 據報明年4月作出決定

【08：43】【Twitter】馬斯克就自己應否卸任Twitter負責人發起投票 馬斯克︰小心如願以償

【07：30】美股上周五下跌。投資者憂慮全球繼續加息，加上美國12月製造業、服務業與綜合採購經理指數（PMI）初值均低於預期，經濟衰退擔憂加深，道指中段瀉547點。收跌281點，報32920點；標指跌43點，報3852點；納指跌105點或0.97%，報10705點。

即睇美股收市︰

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責任編輯︰梁浩碩

【石Sir一周前瞻及異動股】香港交易所、中國食品、蒙牛乳業（立即收看）