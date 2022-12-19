▲ 【港元存款】星展推跨年新資金活期存款利息優惠 最高5.5厘有何要求？

港銀為年結資金作最後衝刺，星展銀行公布，加推新資金活期存息優惠，即日起合資格客戶可登記及存入新存款，新資金即可享額外存款年利率高達5.50厘，而現有資金的存款年利率將為1厘。

星展表示，新優惠適用於2022年6月底或之前在星展銀行香港，設有星展豐盛理財戶口或DBS Account的特選個人客戶，而該等客戶已於推廣期內，於指定連結成功登記本推廣一次。

合資格客戶可獲得的活期存款利息：

合資格新資金分層

（港幣或其等值） 一般客戶額外年利率

出糧或持有按揭客戶額外年利率 2022年12月至2023年1月 20萬至100萬元以下 4.3厘 4.8厘 100萬至500萬元以下 4.6厘 5.1厘 500萬元至5000萬元 5厘 5.5厘 現有資金年利率 1厘

星展表示，計劃內的「新資金」定義為於2022年10月至2023年1月的每月平均總存款結存與2022年9月30日的總存款結存對比所增加的金額；「現有資金」則為2022年9月30日的總存款結存。

星展於10月、11月都有同類新資金高息活期存息計劃，息率分別較最新息率低1厘和0.5厘。

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編輯：麥德銘