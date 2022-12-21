【C.E.O.財策精英】宏利分組經理徐曉婷  感恩遇上好客戶與夥伴  快樂工作成就理想人生

能夠從事符合自己性格的理想職業，絕對是一件可遇不可求的事。宏利分組經理徐曉婷（Jessica）在2021年2月透過「宏利C.E.O.計劃」轉投理財策劃行業，踏上全新的事業征途，憑着積極主動與待客以誠的態度，入職首年已取得環球業界公認的MDRT三倍業績要求──超級會員（COT, Court of the Table）榮譽，今年亦已於5月極速完成MDRT資格業績要求，向第二次的COT榮譽進發，成為一顆冉冉而起的業界新星。現在的Jessica不但得到與付出成正比的理想回報，更收穫了彌足珍貴的客戶與夥伴，因此對現在所擁有的一切非常感恩，冀望在此後一心一意為客戶、團隊而努力。

選對工作 滿載感恩與真誠

與Jessica傾談，必定感受到她對現在的理財策劃工作極之投入。「當你正在做正確的事，就不會感到有壓力。而我非常感恩加入了宏利，因為公司配套非常完善，除了具競爭力的產品外，專屬的『宏利C.E.O.計劃』亦對轉行人士站穩陣腳幫助良多，例如一對一的教練指導、不同階段的業績獎賞、傳媒專訪機會等。」

對於入行不久即獲得佳績，Jessica除了感激，還是感激：「這一切全賴客戶的支持，當他們在理財方面需要幫手時，都會第一時間想起我，或者介紹不同的人給我認識。正因為我選擇了這份工作，才能與他們保持密切的關係。」

Jessica認為幫助客戶整理及策劃理財大計極具意義，為客戶完成了整套資產管理、財富增值及完善保障計劃，令客戶感到舒服及安心，帶給她極大滿足感。「可能因為我十分喜歡現時的工作，客戶也感受到，所以他們都對我很好，令我不想辜負他們的信任和期望，希望展現最專業的態度及完善的理財方案，讓他們覺得自己沒有信錯人。」

正向心態 不怕被人拒絕

介紹Jessica入行的宏利分行經理吳浩賢（Will）與Jessica 是大學同學，他非常欣賞 Jessica 的幹勁和真性情，認為她具備於財策行業獲得成功的所有特質：「我和Jessica相識多年，彼此都很了解對方的性格。 Jessica的強項是心態夠強，不容易被人影響，因為她由心而發地認為財策顧問的工作是幫助他人，所以就算遇到客戶拒絕，也可以坦然面對。」

▲ 吳浩賢（右）認為Jessica具備於財策行業獲得成功的所有特質，Jessica入職首年已晉身COT的佳績，證明他獨具惠眼。他看好Jessica今年定可再次蟬聯COT的榮譽。

談到見客時的成功心得，Jessica說：「我的客戶群主要是客戶或朋友轉介，由於他們本身已有一些想法，所以我會開門見山，不會轉彎抹角，以真誠的態度與對方溝通，希望大家在溝通中感到安心及信任我。」

物色合適人選 共建愉快團隊

浩賢認為要做到像Jessica那樣坦承直接，又能獲得客戶的信任，心態非常之重要：「財策顧問應從客戶利益出發，不可硬銷，要站在專業角度與對方坦誠溝通，畢竟我們要認清財策顧問的使命是以專業幫到客戶，千萬不能有為得到利益才幫助客戶的心態。團隊中有像Jessica般的好榜樣，可鼓勵大家互相學習，發揮正面影響力。」

現時Jessica的個人業績已成功躋身行業前列，建立屬於自己的團隊成為她事業邁向下一階段的首要任務。「較早前我已聘請了兩位同事，期望團隊持續擴大的同時，大家在工作之餘可以保持愉快的心境，以及靈活及具彈性的時間，有自己私人時間去做感興趣的事。達到『工作與興趣平衡』，開心工作是我為自己團隊訂下的目標。」

▲ Jessica（左三）入行短短時間已先後於宏利不同的業績競賽中取得優秀成績，她十分欣賞公司多元化的嘉許活動，如剛過去的11月底便在主題樂園舉行了別開生面的頒獎典禮，令她得到更大的鼓勵。

（特約）