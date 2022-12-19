【世界盃2022】熱門遊戲《FIFA 23》　再次準確預測阿根廷奪冠

卡塔爾世界盃在香港時間今（19日）凌晨終告圓滿落幕，阿根廷在美斯（Leo Messi）的帶領下，互射十二碼擊敗上屆冠軍法國，相隔三十六年再度成為世界盃冠軍隊伍。而早在世界盃開鑼前，遊戲商EA Sports旗下《FIFA》足球遊戲系列就模擬本屆世界盃的結果，並表示阿根廷將成為冠軍，怎料預言成功，更是FIFA連續4屆世界盃成功預測。

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EA Sports自2010年南非世界盃開始，都會透過旗下FIFA足球遊戲系列，來模擬整屆賽事並公布結果，而且更是創下「全中」紀錄，2010年的冠軍西班牙、2014年的冠軍德國以及2018年冠軍法國，都能夠準確預測。

是次EA Sports也在11月初公布，透過《FIFA 23》的模擬預測結果，表示阿根廷捧起大力神杯，而美斯將會射入致勝關鍵的一球。最終賽果也顯示，阿根廷成功奪冠，FIFA繼續保持100%的預測命中率。

▲ EA Sports在11月初公布，透過《FIFA 23》的模擬預測結果，表示阿根廷捧起大力神杯。最終賽果也顯示，阿根廷成功奪冠。

不過，FIFA其他預測部分則仍有誤差，例如FIFA原預計阿根廷與巴西將會進入最後決賽，季軍則預計由法國奪得。而且FIFA預測也指，美斯將以8球的紀錄奪得金靴獎，但最終金靴獎得主確實踢進8球，但就並非美斯，而是法國的麥巴比。

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責任編輯：曾曉汶

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