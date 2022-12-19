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【世界盃2022】法國多地球迷騷亂 出動逾萬警力維持秩序

環球社會熱點 11:42 2022/12/19

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法國於周日（18日）的世界盃決賽中敗予阿根廷，宣告衛冕失敗。巴黎等多個法國城市賽後發生騷亂，當局需出動逾萬名警察維持秩序，巴黎警察一度出動催淚彈。但在西班牙首都馬德里等地，大量民眾則紛紛上街慶祝阿根廷奪冠。

不敵克羅地亞失世界盃季軍 摩洛哥隊長直接串FIFA主席 【下一頁】

法國落敗後，巴黎、里昂（Lyon）及尼斯（Nice）都有球迷聚集，法國在各地合共出動約1.4萬名警察維持秩序。巴黎著名的香榭麗舍大道（Champs-Elysees）當日已禁止通行，當局亦派駐2,750名警察到附近，但夜晚有球迷點燃照明彈及燃放煙花。

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巴黎街頭聚集的人群與防暴警員對峙，警察一度發射催淚彈作驅散。雙方亦有發生衝突。有報道引述示威者指有警察用警棍毆打球迷，最少1名男子被捕。據報里昂亦有發生騷亂，有身披旗幟的球迷向警察投擲煙花及石塊，當地警方出動水炮車及催淚彈應對，數十人被捕。

而在西班牙首都馬德里（Madrid），則有成千上萬的阿根廷球迷上街慶祝。是次為阿根廷隊繼1986年後，史上第三次奪得世界盃冠軍。

法教練指所有人想美斯世界盃奪冠 包括部分法國人 【下一頁】

在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires），大批民眾聚集在已故球王馬勒當拿（Diego Maradona）故居附近慶祝，他於1986年率領球隊奪冠。

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在世界盃舉行期間，歐洲曾多次發生騷亂。在上周三（14日）法國以2比0擊敗摩洛哥成功晉級決賽後，法國南部城市蒙彼利埃（Montpellier）有一名14歲男童被意外捲入車底身亡，當局仍在追捕涉事司機。

責任編輯：李俊儀

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