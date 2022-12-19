  • 15°C
香港時間 : 20221219日 (週一) 12:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【連花清瘟】連花清瘟被指傷肝　以嶺藥業重申獲藥監局批准、股價逼近跌停

股市 11:26 2022/12/19

分享：

分享：

【連花清瘟】連花清瘟被指傷肝　以嶺藥業重申獲藥監局批准

內地近期加速放寬防疫措施，引發多地囤藥潮，以嶺醫藥（深：002603）研發的「連花清瘟膠囊／顆粒」成為搶手貨，但其藥性是否適合無處方下使用再惹關注。近期內地網絡再傳出連花清瘟可致肝損傷、肝衰竭，以嶺醫藥發聲明反駁不實，重申連花清瘟獲得國家藥品監督管理局批准適用於新冠病毒輕型、普通型。

自內地上月底加快理順防疫方法後，以嶺醫藥反覆大升，在最新傳言下，以嶺醫藥今早股價跌9%，半日報41.13元人民幣（下同），年內股價仍累升逾一倍。

以嶺醫藥聲明指：

近日，網絡謠言稱連花清瘟可造成肝損傷、肝衰竭，此類不實消息嚴重誤導了廣大民眾，嚴重損害了連花清瘟的產品形象，造成了極其惡劣的社會影響。連花清瘟從組方用藥歷史、系統毒理學、臨床研究及薈萃分析、上市後大規模人群中不良反應監測等多方面均證實有良好的安全性。連花清瘟藥品說明書針對不良反應有明確體現。

以嶺醫藥2011年A股上市，公司以往未有恒常獨立披露連花清瘟對收入的貢獻。據公司以往自願公告，2021年前三季度，公司連花清瘟產品實現營業收入33.7億元，佔公司總營業收入的41.6%，今年首三季配方顆粒業務銷售收入按年增長較好，收入可望較去年水平更高。

對於近期囤藥潮，以嶺醫藥表示，會確保連花清瘟供貨價格保持穩定，若消費者發現零售價格漲價，可向當地相關部門反映，公司正採取各種措施擴大生產，保障市場供應。

相關文章：

【中國開關】連花清瘟藥商以嶺藥業曾升逾9%　中藥、新冠藥板塊A股紛拉升

【萬達太子爺】王思聰退出大連萬達集團董事職務　此前因狙擊「連花清瘟」微博被封

【萬達太子爺】王思聰微博遭封殺僅留下用戶編號　先後狙擊「連花清瘟」、批評檢測政策

【連花清瘟】以嶺藥業否認「連花清瘟」研發過程僅15日、正進行新冠雙盲研究　王思聰醫藥平台狙擊、股價一周跌逾25%

編輯：麥德銘

以嶺藥業（深：002603） A股

上一篇文章

【阿里巴巴9988】阿里巴巴獲新上任浙江省委書記考察、「在國際競爭和造福社會中大顯身手」　股價曾升近半成

下一篇文章

【異動｜教育股】資金連日炒起教育股、光正教育再升五成　券商稱政策風險逐漸消退、基本面正待重估
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里巴巴】蔡崇信據報通過大摩出售價值2.6億美元阿里巴巴股份
【阿里巴巴】蔡崇信據報通過大摩出售價值2.6億美元阿里巴巴股份
【芯片大戰】鴻海突退出紫光集團投資　富士康平手轉讓紫光所有持股
【芯片大戰】鴻海突退出紫光集團投資　富士康平手轉讓紫光所有持股
【港股市況】ATM力撐、教育股續炒　濠賭股挫　恒生指數半日跌88點（不斷更新）
【港股市況】ATM力撐、教育股續炒　濠賭股挫　恒生指數半日跌88點（不斷更新）
【港股反彈】內房、科網及教育板塊　內地政策齊吹暖風
【港股反彈】內房、科網及教育板塊　內地政策齊吹暖風
【阿里巴巴9988】阿里雲：機房冷氣故障累港區服務受阻　澳門金管局網站曾死機、有加密貨幣交易所一度無法取款（第三版）
【阿里巴巴9988】阿里雲：機房冷氣故障累港區服務受阻　澳門金管局網站曾死機、有加密貨幣交易所一度無法取款（第三版）
【世界盃賽果】阿根廷射贏12碼　美斯初嚐世界盃冠軍　一文看清世界盃賽果
【世界盃賽果】阿根廷射贏12碼　美斯初嚐世界盃冠軍　一文看清世界盃賽果
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款