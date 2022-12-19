【連花清瘟】連花清瘟被指傷肝　以嶺藥業重申獲藥監局批准、股價觸及跌停

▲ 【連花清瘟】連花清瘟被指傷肝 以嶺藥業重申獲藥監局批准

內地近期加速放寬防疫措施，引發多地囤藥潮，以嶺醫藥（深：002603）研發的「連花清瘟膠囊／顆粒」成為搶手貨，但其藥性是否適合無處方下使用再惹關注。近期內地網絡再傳出連花清瘟可致肝損傷、肝衰竭，以嶺醫藥發聲明反駁不實，重申連花清瘟獲得國家藥品監督管理局批准適用於新冠病毒輕型、普通型。

自內地上月底加快理順防疫方法後，以嶺醫藥反覆大升，在最新傳言下，以嶺醫藥午後股價一度跌停，低報40.67元（人民幣，下同），最新跌9.8%，報40.76元。以嶺醫藥年內股價仍累升逾一倍。

以嶺醫藥聲明指：

近日，網絡謠言稱連花清瘟可造成肝損傷、肝衰竭，此類不實消息嚴重誤導了廣大民眾，嚴重損害了連花清瘟的產品形象，造成了極其惡劣的社會影響。連花清瘟從組方用藥歷史、系統毒理學、臨床研究及薈萃分析、上市後大規模人群中不良反應監測等多方面均證實有良好的安全性。連花清瘟藥品說明書針對不良反應有明確體現。

以嶺醫藥2011年A股上市，公司以往未有恒常獨立披露連花清瘟對收入的貢獻。據公司以往自願公告，2021年前三季度，公司連花清瘟產品實現營業收入33.7億元，佔公司總營業收入的41.6%，今年首三季配方顆粒業務銷售收入按年增長較好，收入可望較去年水平更高。

對於近期囤藥潮，以嶺醫藥表示，會確保連花清瘟供貨價格保持穩定，若消費者發現零售價格漲價，可向當地相關部門反映，公司正採取各種措施擴大生產，保障市場供應。

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編輯：麥德銘