【Twitter改革】打壓言論自由？　Twitter宣布禁用戶宣傳其他社交平台

▲ Twitter宣布不再允許用戶在Twitter上，為其他社交媒體平台進行免費推廣，包括：Facebook、Mastodon、Truth Social等。

Twitter近日的「言論自由」爭議問題愈演愈烈，繼早前先後封鎖追蹤Twitter現任行政總裁馬斯克（Elon Musk）私人飛機位置的Twitter帳戶「@ElonJet」，以及8名曾發文批評Elon Musk的記者帳號後，近日再宣布不再允許用戶在Twitter上，為其他社交媒體平台進行免費推廣，包括：Facebook、Mastodon、Truth Social等。

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Twitter官方賬戶@TwitterSupport指出，平台已進行新政策調整，將會刪除以推廣其他社交平台為目的而創建的賬戶，以及包含相關平台的連結或用戶名的內容，當中包括：Facebook、Instagram、Mastodon、Truth Social、Tribel、Nostr和Post。

Twitter加以闡述，稱一旦發現有用戶在Twitter帖文分享在其他平台的內容，以及邀請跟隨者去到該等平台，將刪除有關帖文，也會採取暫時鎖定或永久封停違反該政策的賬戶等行動。

事實上，近日Twitter不斷更新及調整政策，並藉此封鎖不同用戶，如美國《華盛頓郵報》、《紐約時報》、美國有線新聞網絡（CNN）、網媒Mashable和The Intercept旗下記者等8人的Twitter帳號，引發全球多國政府官員、倡議團體和新聞機構的強烈反彈。雖然Elon Musk隨後宣布，恢復幾名記者的Twitter賬號，但依然未能完全平息事件。

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責任編輯：曾曉汶

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