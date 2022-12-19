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【異動｜教育股】資金連日炒起教育股、光正教育再升五成　券商稱政策風險逐漸消退、基本面正待重估

股市 11:20 2022/12/19

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資金連日炒起教育股　券商稱政策風險逐漸消退、基本面正待重估

資金連日炒起教育股，光正教育 （06068） 升52%，報0.46元創半年高，成實外 （01565） 升兩成，新高教 （02001） 、中國科培 （01890） 升15%，希望教育 （01765） 升13%，中教 （00839） 、中滙 （00382） 均升一成。券商分析指，政策風險估值折讓逐漸消退，基本面正待重估。

自從2021年的「雙減」政策給教培行業帶來大型變革，教培公司紛紛退出K-9學科類培訓業務。招銀國際指，教培龍頭公司也受到影響，但保持了強勁的資產負債表，另外 在2020年底的融資也助力這些公司平穩度過業務重組階段。教培行業已經經歷了大幅下行及行業整合，這也為倖存者提供了廣闊的發展土壤，但同時政策方向將不大可能反轉。該行認為隨著政策環境趨於穩定，以及宏觀經濟隨著開放而復甦，將有助於教培公司進行更多的投資或新業務探索。

在最近一個季度的業績中，招銀國際表示，看到大部分教培公司錄得經營性現金流或淨利潤轉正，並維持了良好的流動性。業績提升以及市場情緒轉好帶動教培行業的股價回升，相比10月底的最低點已平均回升82%。自去年起，由於不確定的重組和業務前景，市場擔憂教培公司的現金將得到侵蝕，因此給予這些公司的估值一直錨定他們的淨現金。該行認為隨著教育主業逐漸步入正軌，錨定淨現金的估值邏輯已經不再適用，市場將對教育主業給予估值重估。

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編輯：姚卓然

市場動向 中國市場 港股 大行報告 經濟 中國科培（01890） 希望教育（01765） 光正教育（06068） 教育股

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