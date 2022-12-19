  • 16°C
香港時間 : 20221219日 (週一) 17:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Twitter禁貼其餘社交平台推廣連結 馬斯克致歉（第二版）

環球社會熱點 16:54 2022/12/19

分享：

分享：

Tesla創辦人馬斯克入主社交平台Twitter後大力推動改革，但新政策屢爆爭議。Twitter周日（18日）更宣布禁止用戶貼出推廣其餘社交平台的連結，表明拒為對手做免費宣傳。馬斯克其後為此事致歉。

多名記者Twitter帳戶被停用 涉不利馬斯克報道 【下一頁】

（第二版更新馬斯克致歉）

Twitter Support帳戶於平台發布帖文，證實不會再允許用戶在Twitter免費推廣其餘社交平台，特別點名提及Instagram、Mastodon、Truth Social、Tribel、Nostr和Post等競爭對手。

Twitter指仍會允許用戶於不同社交平台多重發布帖文，但表示如果在Twitter發布例如「在 Instagram上關注我（帳戶名）」等帖文，或發布linktr.ee和lnk.bio等第三方連結聚合器等内容，現時屬於違反平台政策的行為。

Twitter美國總部傳欠租 馬斯克想重傾租約 【下一頁】

據悉，違規用戶會被要求刪除相關帖文，Twitter也可能會暫時鎖定或停用該帳戶。即使用戶試圖發布截圖或改變拼寫方式來繞過審查繼續宣傳其餘社交平台，Twitter也會大力打擊這類行為。

就連Twitter聯合創始人兼前行政總裁Jack Dorsey也忍不住發文，就Twitter平台政策的變化詢問一句為甚麽。

至於另一名Twitter用戶表示網民可享有言論自由，但自己認為要為廣告付費做宣傳，是很合理的事。馬斯克（Elon Musk）則留言表示認同。

不過事件引起大量網民批評，馬斯克再發文為此道歉，承諾未來不會再發生同類事件，會就Twitter重大政策變化投票。

馬斯克更就自己是否掌舵Twitter發起投票，提醒網民謹慎投票，可能結果會如願以償。距離截止投票時間尚有兩小時，暫時結果顯示57.3%的網民贊成馬斯克下台。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

多名記者Twitter帳戶被停用 涉不利馬斯克報道
2022/12/16
多名記者Twitter帳戶被停用 涉不利馬斯克報道
英男星親承唔再飾演《超人》 DC料換新血
2022/12/16
英男星親承唔再飾演《超人》 DC料換新血
Twitter美國總部傳欠租 馬斯克想重傾租約
2022/12/14
Twitter美國總部傳欠租 馬斯克想重傾租約
參議員魯比奧提新法案 尋求在美禁TikTok等平台
2022/12/14
參議員魯比奧提新法案 尋求在美禁TikTok等平台
KOL開箱2.7萬元Dior聖誕倒數日曆 拆到第6日感中伏
2022/12/14
KOL開箱2.7萬元Dior聖誕倒數日曆 拆到第6日感中伏

你可能感興趣

多名記者Twitter帳戶被停用 涉不利馬斯克報道
12:23 2022/12/16
多名記者Twitter帳戶被停用 涉不利馬斯克報道
英男星親承唔再飾演《超人》 DC料換新血
09:05 2022/12/16
英男星親承唔再飾演《超人》 DC料換新血
Twitter美國總部傳欠租 馬斯克想重傾租約
18:05 2022/12/14
Twitter美國總部傳欠租 馬斯克想重傾租約
社交平台 廣告 馬斯克 Twitter Tesla

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（12月19日 時間17:00）

下一篇文章

英國推兩英鎊乘車優惠 鼓勵多坐巴士減排免塞車
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英國王室】查理斯加冕傳照請哈里梅根 二人被指先要一件事
【英國王室】查理斯加冕傳照請哈里梅根 二人被指先要一件事
【世界盃2022】不敵克羅地亞失季軍 摩洛哥隊長直接串FIFA主席
【世界盃2022】不敵克羅地亞失季軍 摩洛哥隊長直接串FIFA主席
新型冠狀肺炎全球疫情（12月19日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月19日 時間17:00）
【世界盃2022】法國麥巴比輸波失落 懶理馬克龍擁抱安慰
【世界盃2022】法國麥巴比輸波失落 懶理馬克龍擁抱安慰
【世界盃2022】法國多地球迷騷亂 出動逾萬警力維持秩序
【世界盃2022】法國多地球迷騷亂 出動逾萬警力維持秩序
【世界盃2022】法教練指所有人想美斯奪冠 包括部分法國人
【世界盃2022】法教練指所有人想美斯奪冠 包括部分法國人
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款