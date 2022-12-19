Twitter禁貼其餘社交平台推廣連結 拒為對手免費宣傳

Tesla創辦人馬斯克入主社交平台Twitter後大力推動改革，但新政策屢爆爭議。Twitter周日（18日）更宣布禁止用戶貼出推廣其餘社交平台的連結，表明拒為對手做免費宣傳。

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Twitter Support帳戶於平台發布帖文，證實不會再允許用戶在Twitter免費推廣其餘社交平台，特別點名提及Instagram、Mastodon、Truth Social、Tribel、Nostr和Post等競爭對手。

Twitter指仍會允許用戶於不同社交平台多重發布帖文，但表示如果在Twitter發布例如「在 Instagram上關注我（帳戶名）」等帖文，或發布linktr.ee和lnk.bio等第三方連結聚合器等内容，現時屬於違反平台政策的行為。

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據悉，違規用戶會被要求刪除相關帖文，Twitter也可能會暫時鎖定或停用該帳戶。即使用戶試圖發布截圖或改變拼寫方式來繞過審查繼續宣傳其餘社交平台，Twitter也會大力打擊這類行為。

就連Twitter聯合創始人兼前行政總裁Jack Dorsey也忍不住發文，就Twitter平台政策的變化詢問一句為甚麽。

至於另一名Twitter用戶表示網民可享有言論自由，但自己認為要為廣告付費做宣傳，是很合理的事。馬斯克（Elon Musk）則留言表示認同。

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責任編輯：鄭錦玲