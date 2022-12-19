▲ 【解構｜澳門賭牌】濠賭股向下、美高梅回吐12% 瑞信稱新賭牌下最利好美高梅、最利淡永利

澳門政府正式與6間獲判博彩經營批給的公司簽署批給合同。瑞信表示，是次新賭牌細則中，最利好美高梅 （02282） ，因賭枱數量增長最多，其估值亦較同業低四成，而永利 （01128） 的前景最為艱難，同時，這對銀娛 （00027） 和金沙 （01928） 為中性，對新濠 （00200） 、澳博 （00880） 稍為負面。

濠賭股向下，金沙跌半成，銀娛跌3.2%，澳博跌7%，永利及新濠插9.5%，美高梅大跌11.8%。

瑞信表示，美高梅獲得賭枱數量較2019年多36%，銀娛和金沙為持平，永利則跌13%，新濠跌18%，澳博跌37%。瑞信解釋，賭枱之重要是因為不少博企的中場及一般娛樂賭客需要較大的場地；營運商需要較多空間予非百家樂賭枱來支持政府去推動外國旅客；難以在澳門獲得新賭枱。

因為相對同業，永利前景最為艱難，平均只有250至300張賭枱分布在2個大型娛樂場所的入門賭區。過去公司賭枱之使用率高企是因為其主打的高端客群，而當行業正在結構性轉型至中場及娛樂休閒客群時，公司經營前景特別艱難。

至於澳博賭枱數量跌幅雖多，但瑞信認為若更多衛星賭場放棄營運，公司可接收回該批賭枱，並自行營運，因此對營運表現影響有限。

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編輯：姚卓然