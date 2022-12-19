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【大摩解構恒指】專訪大摩郭強盛：極度看好中港股市前景　恒指21200點目標價很容易達到

股市 09:13 2022/12/19

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【大摩解構恒指】大摩郭強盛：極度看好中港股市前景　恒指21200點目標價很容易達到

於2021年初準確預測港股轉勢步入熊市的摩根士丹利首席亞洲股票策略師郭強盛（Jonathan Garner）認為，經過長達23個月的審慎看法後，目前正極度看好中港股市前景（extremely bullish on HK and China equity），相信中港股市正處於新牛市初期，預期環球資金會從美國等地流入中港市場。

郭強盛及其團隊連續5年於《機構投資者》亞洲股票策略中排名第一，故其對後市看法具參加價值。郭強盛接受本報獨家專訪時表示，疫情防控政策一直是中國主要問題，過去兩年的熊市與經濟增長持續放慢及企業盈利下滑有關，同時市場憂慮房地產及互聯網監管重置，但現時情況已逆轉。

郭強盛預期港股可跑贏美股

現時大摩給予恒指及MSCI中國指數明年底基本情境目標價分別為21200點及70點，相當於2023年預測市盈率10倍及11倍，最樂觀情境目標價則分別是24500點及80點。郭強盛稱，無論是恒指或MSCI中國指數，兩者的估值倍數並不高，相信基本情境「目標價很容易達到（quite easy achievable）」。

恒指已從低位反彈30%，同期表現遠超標普500指數。郭強盛表示，大摩目前對美股看法審慎，預期恒指跑贏標普500指數的趨勢將會維持，但港股升勢可持續多久，則要視乎估值及指數上升的時間及速度有多快，但相信中港股市可在新牛市中擔當升市「領頭羊」。

郭強盛專訪全文可見【下一頁】

郭強盛心水板塊可見【下一頁】

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記者：陳韻妍

港股 市場動向 郭強盛 目標價 MSCI中國指數 恒生指數 中國指數 標準普爾500指數 恒生中國企業指數 中國

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