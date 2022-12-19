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【港股市況】阿里巴巴ADR較港低2%　恒指黑期跌約96點（不斷更新）

股市 09:14 2022/12/19

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港股市況不斷更新

美股上周五下挫，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料低開約135點，恒指料開報19315點。滙豐 （00005） ADR折合報46.54，較港收市價低0.46元或1%。騰訊 （00700） ADR折合報313.89元，較港收市價低2.91元或0.9%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報84.48元，較港收市價低1.97元或2.3%。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：13】【大摩解構恒指】專訪大摩郭強盛：極度看好中港股市前景　恒指21200點目標價很容易達到

【09：13】期指開報19593點，升208點。

【08：55】恒指黑期跌約96點，報19381點。道指期貨升27點，報33155點。

【08：17】【澳門賭牌】金沙中國獲批1680張賭枱　澳博獲批1250張賭枱、銀娛獲批1000張賭枱　美高梅及新濠各獲批750張賭枱

【08：00】【新股IPO】再有SPAC登場　TechStar Acquisition Corporation7855將於周五上市

【07：51】【新股IPO】綠葉製藥分拆的博安生物6955今日起招股　入場費約4000元

【07：45】港股ADR收報19315點，跌135點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報46.54，較港收市價低0.46元或1%。騰訊 （00700） ADR折合報313.89元，較港收市價低2.91元或0.9%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報84.48元，較港收市價低1.97元或2.3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股上周五下跌。投資者憂慮全球繼續加息，加上美國12月製造業、服務業與綜合採購經理指數（PMI）初值均低於預期，經濟衰退擔憂加深，道指中段瀉547點。收跌281點，報32920點；標指跌43點，報3852點；納指跌105點或0.97%，報10705點。

即睇美股收市︰

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    +6

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】阿里美股低港2%　夜期收市跌25點（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

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