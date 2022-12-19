【港股市況】濠賭股挫、銀娛金沙跌半成　ATM力撐、教育股續炒　恒指午後跌100點（不斷更新）

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【澳門檢疫】澳門周二起放寬入境陰性證明至72小時 取消內地風險區規定
港股高開回落，半日倒跌近百點。ATM力撐，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升近1%至近2%。濠賭股下挫，其中金沙 （01928） 跌半成，銀娛 （00027） 跌4%，美高梅 （02282） 跌逾14%。教育股續熱炒，光正教育 （06068） 、大山教育 （09986） 、大地教育 （08417） 、成實外教育 （01565） 升3成至5成，佔升幅最大股份首4位。恒指高開21點，早段曾升最多335點，高見19786點，其後掉頭回落倒跌逾百點，低見19276點。恒生指數半日跌88點，報19362點，成交602.9億元。科指跌0.3%，報4134點。
【13：16】銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 最新跌半成，大市跌約130點，報19320點。
【13：12】康希諾生物 （06185） 午後跌逾12%，三葉草生物 （02197） 跌13%，復星醫藥 （02196） 跌7%。
【13：05】銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 午後跌逾4%，美高梅 （02282） 跌逾13%，永利 （01128） 跌逾9%，澳博 （00880） 跌近7%，新濠 （00200） 挫一成。
【13：00】港股午後初段跌近100點，報19354點，跌96點，科指跌0.3%，報4136點。
【12：00】恒生指數半日跌88點，報19362點，成交602.9億元。科指跌0.3%，報4134點。ATM力撐，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升近1%至近2%。濠賭股下挫，其中金沙 （01928） 跌半成，銀娛 （00027） 跌4%，美高梅 （02282） 跌逾14%。教育股續熱炒，光正教育 （06068） 、大山教育 （09986） 、大地教育 （08417） 、成實外教育 （01565） 升3成至5成，佔升幅最大股份首4位。
【11：44】恒指中午收市前跌約85點，報19364點。科指跌0.4%，報4132點。
【11：39】光正教育 （06068） 升幅擴大至逾6成，成實外教育 （01565） 升3成，新高教 （02001） 升逾2成。
【11：30】內地股市半日向下，上證跌1.3%，深證跌1%，創業板指跌0.8%。
【11：25】新東方在綫 （01797） 升幅擴大至一成，破頂高見48.6元。
【11：23】網上醫療股續跌，阿里健康 （00241） 挫逾8%，平安好醫生 （01833） 、京東健康 （06618） 跌逾4%。
【11：21】【異動｜教育股】資金連日炒起教育股、光正教育再升五成 券商稱政策風險逐漸消退、基本面正待重估
【11：19】部分SaaS股向上，微盟 （02013） 升逾3%，中國有贊 （08083） 升0.5%，金蝶 （00268） 升逾1%。
【11：10】大市再度轉升。
【11：06】ATM力撐，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 最新升逾2%，騰訊 （00700） 升逾1%。
【11：02】恒指曾倒跌最多174點，低見19276點，最新跌幅略收窄至80點，報19369點，科指跌近0.1%，報4145點。
【10：54】【解構｜澳門賭牌】濠賭股向下、美高梅回吐12% 瑞信稱新賭牌下最利好美高梅、最利淡永利
【10：45】金沙 （01928） 最新跌半成，銀娛 （00027） 跌逾3%。
【10：36】恒指最新轉跌近百點，報19364點，跌86點，科指跌0.3%，報4135點。
【10：30】半新股花房 （03611） 跌逾14%，破底低見2.7元創上市後新低。
【10：28】大市轉跌10點，報19440點。
【10：21】瑞聲 （02018） 跌近2%，低見17.3元。瑞聲科技公布，有關擬分拆誠瑞光學於上海證券交易所獨立上市，已決定推遲擬分拆及獨立上市計劃。
【10：19】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 最新升逾3%，騰訊 （00700） 、京東 （09618） 升逾1%，小米 （01810） 升0.4%。
【10：12】光正教育 （06068） 升幅擴大至4成，高見0.45元。
【10：10】中海外 （00688） 跌逾1%，潤地 （01109） 、碧桂園 （02007） 跌0.7%，雅居樂 （03383） 跌逾2%，龍湖 （00960） 跌1%。
【10：03】康希諾生物 （06185） 逆市跌逾9%，低見76.4元。
【09：58】傳統重磅藍籌普遍逆市向下，滙豐 （00005） 跌0.4%，友邦 （01299） 跌0.2%，中移動 （00941） 跌0.8%，港交所 （00388） 升0.1%。
【09：55】銀娛 （00027） 跌近2%，金沙 （01928） 跌逾2%，永利 （01128） 跌逾8%，美高梅 （02282） 破頂高見9元後倒跌9%，澳博 （00880） 跌4%，新濠 （00200） 跌逾7%。
【09：51】教育股續見炒作，光正教育 （06068） 升逾27%，成實外教育 （01565） 升逾22%，新高教 （02001） 升逾12%破頂。另外，新東方在綫 （01797） 升逾8%破頂。
【09：50】大市升幅進一步收窄至100點內，報19545點，升95點。
【09：45】港股升勢略為回順，恒指最新升約175點，報19627點，科指升2.2%，報4241點。
【09：39】FA南方以太幣 （03068） 跌逾6%，FA南方比特幣 （03066） 跌逾4%。
【09：36】大市早段升300點，報19766點，升315點，科指升3.1%，報4279點。
【09：34】山東新華製藥 （00719） 挫13%，低見12.76元。
【09：34】美團 （03690） 開市後升4%，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 升3%。
【09：26】【醫藥股】石四藥大彈近15% 獲委託生產退燒藥布洛芬
【09：21】ATM向好，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升0.5%至逾2%；濠賭股逆市下跌，金沙 （01928） 、銀娛 （00027） 跌1%；合景泰富 （01813） 挫一成，恒指高開21點，開報19472點，科指升0.5%，報4170點。
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【09：13】期指開報19593點，升208點。
【08：55】恒指黑期跌約96點，報19381點。道指期貨升27點，報33155點。
【08：17】【澳門賭牌】金沙中國獲批1680張賭枱 澳博獲批1250張賭枱、銀娛獲批1000張賭枱 美高梅及新濠各獲批750張賭枱
【08：00】【新股IPO】再有SPAC登場 TechStar Acquisition Corporation7855將於周五上市
【07：51】【新股IPO】綠葉製藥分拆的博安生物6955今日起招股 入場費約4000元
【07：45】港股ADR收報19315點，跌135點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報46.54，較港收市價低0.46元或1%。騰訊 （00700） ADR折合報313.89元，較港收市價低2.91元或0.9%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報84.48元，較港收市價低1.97元或2.3%。
【07：30】美股上周五下跌。投資者憂慮全球繼續加息，加上美國12月製造業、服務業與綜合採購經理指數（PMI）初值均低於預期，經濟衰退擔憂加深，道指中段瀉547點。收跌281點，報32920點；標指跌43點，報3852點；納指跌105點或0.97%，報10705點。
責任編輯︰梁浩碩