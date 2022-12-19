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【日本經濟】日本據報明年4月將決定為通脹目標增加靈活性　惟日本政府否認消息（第二版）

股市 13:06 2022/12/19

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【日本經濟】日本據報明年4月將決定為通脹目標增加靈活性　惟日本政府否認消息（第二版）

日本央行周二將公布利率決定，預計將維持不變。日本共同社（Kyodo News）引述從多名日本政府相關人士得知，日本首相岸田文雄計劃修改日本央行執行了10年的2%通脹目標，令到貨幣政策更具彈性，並將與明年4月9日上任的央行新行長磋商後作出決定。不過，日本政府其後否認此消息。

共同社報道指，岸田文雄政府將首次修改為實現穩定的經濟增長規定政府和央行職責的聯合聲明，而該聯合聲明或面臨於2013年公布以來首次修改。報道又指，是次岸田政府利用日本央行行長換人之時機修改聲明，意在擴大央行的選擇範圍。

不過，日本政府隨後否認消息。內閣官房長官松野博一在例行新聞發布會上說，政府並沒有修改與央行協議的計畫，希望央行與政府合作，繼續朝著可持續穩定實現價格目標努力。

日圓滙價重新跌0.4%，報136.15，每百日圓兌港元為5.71。

日前亦有外電報道，日本央行正密切關注春季薪資談判的結果以及明年美國經濟放緩的嚴重性，後者或對全球和日本經濟產生重大影響，並於明年可能會進行政策評估。

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編輯：姚卓然

日本央行 日本 岸田文雄 貨幣政策 經濟

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