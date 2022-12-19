【Twitter】馬斯克就自己應否卸任Twitter負責人發起投票　馬斯克︰小心如願以償

▲ 【Twitter】馬斯克就自己應否卸任Twitter負責人發起投票

馬斯克（Elon Musk）收購社交平台Twitter後擔任行政總裁，惟最新於Twitter就自己應否卸任負責人而發起投票，並表示將會遵守投票結果。他又提醒大家要謹慎，因可能會如願以償。

Should I step down as head of Twitter？ I will abide by the results of this poll. — Elon Musk （@elonmusk） December 18， 2022

目前最新有364.3萬用戶已投票，當中58%支持卸任，42%則反對。

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他回應網民時又表示，問題不在於尋找一名行政總裁，而是找到一名可令Twitter保持活力（keep Twitter alive）的行政總裁，稱沒有人想要這份工作，沒有繼任人。

自馬斯克接管 Twitter，他作出的改變一直面臨批評，包括解僱過半員工、放寬Twitter永久封鎖帳號政策、突然凍結多個記者賬戶等。而他及後指，已恢復了幾名記者的Twitter賬戶，因這些賬戶因發布有關他飛機的公共數據引發爭議而被暫停一天。

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責任編輯︰梁浩碩