【TSLA】Twitter公投57.5%贊成　馬斯克要卸任Twitter CEO　Tesla盤前彈4%

▲ 【Twitter】馬斯克就自己應否卸任Twitter負責人發起投票

Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）天價收購社交平台Twitter後，親身擔任Twitter行政總裁，引發連場風波。馬斯克最新在Twitter再發起公投，問及網民他應否卸任負責人，並揚言將遵守投票結果。他又提醒大家要謹慎，因可能會如願以償。投票結束後，總共有約1738萬人投票，投贊成票達57.5%，反對票則有42.5%。這意味馬斯克將卸任Twitter行政總裁一職。

Should I step down as head of Twitter？ I will abide by the results of this poll. — Elon Musk （@elonmusk） December 18， 2022

外界視馬斯克為自己離開Twitter覓「下台階」，Tesla周一盤前股價向好，現升近5%，報157.41美元。

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他回應網民時又表示，問題不在於尋找一名行政總裁，而是找到一名可令Twitter保持活力（keep Twitter alive）的行政總裁，稱沒有人想要這份工作，沒有繼任人。

自馬斯克接管 Twitter，他作出的改變一直面臨批評，包括解僱過半員工、放寬Twitter永久封鎖帳號政策、突然凍結多個記者賬戶等。而他及後指，已恢復了幾名記者的Twitter賬戶，因這些賬戶因發布有關他飛機的公共數據引發爭議而被暫停一天。

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責任編輯︰梁浩碩