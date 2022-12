【TSLA】Twitter公投57.5%贊成　馬斯克要卸任Twitter CEO　Tesla盤前彈4%

Tesla(美:TSLA)創辦人馬斯克(Elon Musk)天價收購社交平台Twitter後,親身擔任Twitter行政總裁,引發連場風波。馬斯克最新在Twitter再發起公投,問及網民他應否卸任負責人,並揚言將遵守投票結果。他又提醒大家要謹慎,因可能會如願以償。投票結束後,總共有約1738萬人投票,投贊成票達57.5%,反對票則有42.5%。這意味馬斯克將卸任Twitter行政總裁一職。

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.