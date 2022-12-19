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【新股IPO】再有SPAC登場　TechStar Acquisition Corporation7855將於周五上市

新股IPO 08:00 2022/12/19

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【新股IPO】再有SPAC上市　TechStar Acquisition Corporation7855將於周五上市

再有一間特殊目的收購公司（SPAC）計劃上市。TechStar Acquisition Corporation（TECHSTARACQ，新上市編號：07855）預計12月23日 （周五）上市。

公司擬專注於識別中國「新經濟」領域的高增 長特殊目的收購公司併購目標，包括但不限於與國家經濟趨勢及產業政策一致的創新技術、先 進製造、醫療保健、生命科學、文娛、消費及電子商務、綠色能源及氣候行動行業。

而發起人為信銀資本、清科集團、清科資本、倪正東、李竹及劉偉傑。 清科集團及清科資本由倪正東最終控制。聯席保薦人為清科資本及中信建投。

公司發售1.001億股A類股份及5,005萬份上市權證。A類股份將佔緊隨發售完成後已發行股份總數的80.02%。於上市後，發售的投資者將就認購的每股A類股份獲得0.5份上市權證。A類股份將以每手買賣單位為11萬股A類股份的方式進行買賣，初始價值為每手110萬元，基於每股A類股份的發行價為10元。由於是SPAC，故僅向專業投資者發售。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具

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編輯：姚卓然

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港股 特殊目的收購公司（SPAC） 收購 經濟 IPO

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