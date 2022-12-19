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【新股IPO】綠葉製藥分拆的博安生物6955今日起招股　入場費約4000元

新股IPO 07:51 2022/12/19

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【新股IPO】綠葉製藥分拆的博安生物6955今日起招股　入場費約4000元

由綠葉製藥 （02186） 分拆的博安生物 （新上市編號︰06955） 今日（19）起至22日招股。博安生物計劃發行1069.4萬股H股，一成於香港作公開發售，招股價為每股19.8元，集資最多2.12億元。博安生物每股200股，一手入場費3999.92元，預計將於12月30日掛牌。瑞銀集團及安信國際為聯席保薦人。

博安生物為綜合性生物製藥公司，於2013年成立，有3種核心產品（即BA6101、BA1102及LY-CovMab）及11種其他藥物產品或候選藥物。組合中有6種生物類似藥候選藥物或藥物產品及8種創新候選抗體藥物，而所有獲批商業化以及處於後期臨床試驗的產品均為生物類似藥。

截至6月30日止6個月，收入為2.21億元人民幣，按年增長17.25倍，期內虧損擴大19.83%至1.53億元人民幣。

博安生物引入艾迪藥業創辦人傅和亮、Harvest及中國生物製藥 （01177） 為基石投資者，分別投資2311.9萬元、1億及2724.5萬元。

所得款項淨額約59.5%將用於核心產品的研發，31.4%用於其管線中其他產品的研發，6.1%用於商業化目的，3%用於營運資金及其他一般企業用途。

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責任編輯︰梁浩碩

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港股 分拆 綠葉製藥（02186） IPO

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