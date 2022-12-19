【澳門賭牌】金沙中國獲批1680張賭枱　澳博獲批1250張賭枱、銀娛獲批1000張賭枱　美高梅及新濠各獲批750張賭枱

▲ 【澳門賭牌】金沙中國獲批1680張賭枱 美高梅及新濠各獲批750張賭枱

澳門政府加強發展非博彩業元素，擺脫對博彩業的依賴，6間獲批新賭牌博企承諾未來10年投資1,087億（澳門元，下同）於非博彩項目和開拓外國客源市場。賭牌公開競投委員會主席、行政法務司司長張永春表示，現時僅在起步階段，難以確切評估經濟效益。

張永春表示，在新一輪發展過程中，政府不會再因博彩業發展而再有新的土地批給，6大博企所提出的條件和項目亦符合相應要求。他又指，未來將偏重發展非博彩項目和國際客源，與博彩項目是相輔相成。

另外，金沙中國 （01928） 獲批給經營1680張博彩桌及3700部博彩機；新濠國際 （00200） 可經營750張博彩桌及2100部博彩機，永利澳門 （01128） 可經營最多570張博彩桌及1100部博彩機；美高梅中國 （02282） 有權經營合共750張賭枱及1700部電動或機動博彩機。澳博 （00880） 主要附屬公司澳娛綜合獲授權經營1250張賭枱及1700部博彩機。

至於銀娛 （00027） 獲准經營1,000張娛樂桌及 1,700 台博彩機，同時承諾投資澳門幣283.5億元（約275.2億港元），其中包括非博彩項目為澳門幣274.5億元（約266.5億港元） 及博彩項目為澳門幣9億元（約8.7億港元），主要將用於投資旅遊及娛樂業務，以支持澳門政府進一步發展及澳門經濟多元化，以及增加海外遊客的目標。

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編輯：袁諾曦