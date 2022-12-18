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【澳門賭牌】金沙中國獲批1680張賭枱 美高梅及新濠各獲批750張賭枱

股市 22:47 2022/12/18

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【澳門賭牌】金沙中國獲批1680張賭枱 美高梅及新濠各獲批750張賭枱

澳門政府加強發展非博彩業元素，擺脫對博彩業的依賴，6間獲批新賭牌博企承諾未來10年投資1,087億（澳門元，下同）於非博彩項目和開拓外國客源市場。賭牌公開競投委員會主席、行政法務司司長張永春表示，現時僅在起步階段，難以確切評估經濟效益。

張永春表示，在新一輪發展過程中，政府不會再因博彩業發展而再有新的土地批給，6大博企所提出的條件和項目亦符合相應要求。他又指，未來將偏重發展非博彩項目和國際客源，與博彩項目是相輔相成。

另外，金沙中國 （01928） 指，批給經營1680張博彩桌及3700部博彩機；新濠國際 （00200） 可經營750張博彩桌及2100部博彩機，永利澳門 （01128） 可經營最多570張博彩桌及1100部博彩機；美高梅中國 （02282） 有權經營合共750張賭枱及1700部電動或機動博彩機。

【ET財智Talk】明年首季港元拆息升幅放緩？ 經絡按揭轉介曹德明拆解 HIBOR「短跌長升」及樓價走勢！

相關文章：【澳門賭牌】11間衛星賭場獲准留低　7間結束、澳門政府：博企要全數吸收受影響員工

【澳門賭牌】博企將重點投資非博彩項目　每間發展計劃是什麼？（附投資額表）

編輯：袁諾曦

美高梅中國（02282） 永利澳門（01128） 新濠國際（00200） 金沙中國有限公司（01928） 澳門博彩股 博彩 港股

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