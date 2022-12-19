【世界盃賽果】阿根廷法國戰成3比3　互射12碼阿根廷射贏法國封王　美斯終奪世界盃冠軍

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【世界盃賽果】克羅地亞2:1擊敗摩洛哥 奪得季軍完成世盃之旅
世界盃決賽阿根廷對法國，開賽21分鐘迪馬利亞左路突破入禁區被奧斯文丹比利侵犯，球證直指12碼，由美斯主射入網，阿根廷領先1比0。36分鐘阿根廷後場截到法國傳球後即時快速反擊，美斯中場橫傳予右路艾華利斯，後者即時直塞予前場麥卡里士打，後者再分給遠柱的迪馬利亞撞射入網，阿根廷領先至2比0。落後兩球的法國於41分鐘換走基奧特及奧斯文丹比利，換入馬卡斯杜林及高路姆亞尼，但進攻暫未見效，上半場阿根廷領先法國兩球入更衣室。
下半場初段法國攻勢未見起息，反而阿根廷的中場逼搶及反擊更具威脅。64分鐘阿根廷以阿古拿入替迪馬利亞加強左路防守，71分鐘法國以高文及卡馬雲加入替基斯文及菲奧靴蘭迪斯。78分鐘高路姆亞尼搏得12碼，安巴比操刀射入追至1比2。3分鐘後高文中場搶走美斯腳下皮球後展開反擊，馬卡斯杜林助攻遠柱安巴比窩利抽射破網追成2比2平手。連入兩球的法國氣勢如虹，餘下時間多次埋門差點再開紀錄，最終法定時間雙方打和2比2進入加時階段。
加時上半場，阿根廷及法國互有攻守但未能製造入球。到加時下半場108分鐘，加時入替的拿奧達路馬天尼斯門前勁射被法國門將羅利斯擋出不遠，美斯補射入網，阿根廷再度領先3比2。116分鐘安巴比射門命中後衛蒙迪亞右手，球證足罰今場第三個12碼，安巴比再次主射入網，法國追和3比3。激戰120分鐘後雙方分不出勝負，需要互射12碼。
互射12碼階段，法國高文射門被擋出、祖亞曼尼亦射失，而阿根廷則四射全中，阿根廷互射12碼4比2擊敗法國，成為2022年世界盃冠軍，第五次參與世界盃的美斯終完冠軍夢，帶領阿根廷奪得第三座世界盃冠軍獎盃。
雖然爭取衛冕的法國只能獲得亞軍，但陣中球王安巴比以8個入球成為今屆世界盃神射手（金靴獎）。阿根廷中場安素費蘭迪斯獲得最佳新秀獎（最佳年青球員），門將馬天尼斯獲得金手套獎（最佳守門員），而美斯成為今屆世界盃金球獎得主（最佳球員）。
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