【世界盃決賽】下半場安巴比連入兩球　法國追和阿根廷2比2踢加時

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【世界盃賽果】克羅地亞2:1擊敗摩洛哥 奪得季軍完成世盃之旅
世界盃決賽阿根廷對法國，開賽21分鐘迪馬利亞左路突破入禁區被奧斯文丹比利侵犯，球證直指12碼，由美斯主射入網，阿根廷領先1比0。36分鐘阿根廷後場截到法國傳球後即時快速反擊，美斯中場橫傳予右路艾華利斯，後者即時直塞予前場麥卡里士打，後者再分給遠柱的迪馬利亞撞射入網，阿根廷領先至2比0。落後兩球的法國於41分鐘換走基奧特及奧斯文丹比利，換入馬卡斯杜林及高路姆亞尼，但進攻暫未見效，上半場阿根廷領先法國兩球入更衣室。
下半場初段法國攻勢未見起息，反而阿根廷的中場逼搶及反擊更具威脅。64分鐘阿根廷以阿古拿入替迪馬利亞加強左路防守，71分鐘法國以高文及卡馬雲加入替基斯文及菲奧靴蘭迪斯。78分鐘高路姆亞尼搏得12碼，安巴比操刀射入追至1比2。3分鐘後高文中場搶走美斯腳下皮球後展開反擊，馬卡斯杜林助攻遠柱安巴比窩利抽射破網追成2比2平手。連入兩球的法國氣勢如虹，餘下時間多次埋門差點再開紀錄，最終法定時間雙方打和2比2進入加時階段。
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