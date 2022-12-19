【阿里巴巴9988】阿里巴巴獲新上任浙江省委書記考察、「在國際競爭和造福社會中大顯身手」　股價曾升近半成

▲ 【阿里巴巴9988】新上任浙江新省委書記赴杭州考察阿里 「推動發展、國際競爭和造福社會中大顯身手」

今月上旬新上任的浙江省委書記易煉紅據報周日（18日）在杭州考察阿里巴巴集團 （09988） 企業展廳，詳細了解企業發展歷程、商業板塊、創新成果及發展計劃等。據報，易煉紅指出，阿里巴巴要在推動發展、國際競爭和造福社會中大顯身手，同時要做到「規範資本行為」的模範生。

阿里巴巴今早輕微高開後，股價一度升半成，高見90.8元。阿里半日收報88.1元，升2%，成交39億元。

今月初新華社報道指，中共中央決定，袁家軍不再兼任浙江省委書記、常委、委員職務，由時任江西省委書記、常委、委員易煉紅接任。袁家軍轉任重慶市委委員、常委、書記。

易煉紅：強調要學深悟透習近平平台經濟規範精神

接手不足一個月的易煉紅據報周日到訪考察杭州企業、社區、科創平台、文化遺址公園等。易煉紅考察阿里巴巴集團企業展廳，並提到企業強調要學深悟透總書記習近平關於推動平台經濟規範健康持續發展和引導資本健康發展重要論述精神，堅持發展和規範並重，「規範資本行為、激發創新活力、增強核心競爭力」。

易煉紅又稱，阿里要在推動發展、國際競爭和造福社會中大顯身手，爭當規範發展模範生、創新發展領頭羊、融通發展服務商支撐者。

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編輯：李哲毅