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【新股IPO】中國信達分拆信達證券A股掛牌　漲44%市值385億人幣

新股IPO 18:59 2023/02/01

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【新股IPO】信達資管分拆信達證券上交所首掛　全日升44%

中國信達 （01359） 分拆旗下信達證券（滬：601059）於上交所掛牌，發售價每股8.25元（人民幣，下同），首日漲44%至停板，收報11.88元。值得留意的是，信達證券市值升至385.2億元，而中國信達市值仍為156億港元，中國信達持股信達證券78.67%。

信達證券公開發行3.24億新股，集資額約26.8億元，扣除發行費用後，用於信達證券補充資本金，增加營運資金，發展主營業務用途。中信建投為保薦人。

集團2022年首三季收入按年增4.2%至26.9億元；淨利潤按年增0.29%至7.24億元，經調整淨利潤則按年少0.29%至7.17億元。

信達證券預期，2022年全年收入將按年跌7.8%至8%，介乎35億至41億元；淨利潤按年跌7.7%至8%至介乎1.08億至1.27億元，集團解釋淨利潤減少因去年證券業務受資本市場影響。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】

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記者：宋佩恩

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