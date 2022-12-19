【配股潮】合景泰富低開一成　以折讓14.8%淨籌4.67億　資金用作再融資及一般企業用途

▲ 【配股潮】合景泰富折讓14.8%淨籌4.67億 資金用作再融資及一般企業用途

合景泰富 （01813） 宣布計劃以先舊後新方式配售2.35億股，每股配售價2.01元，較上周五收市價2.36元折議14.8%，集資5.55億元，料經扣除相關費用及開支後集資淨額為4.67億元。

合景泰富低開10.2%，報2.12元。

完成後，合景泰富大股東孔健岷持股量會由50.1%下降3.45百比分至46.65%，但股份數目維持15.95億股。

今次合景泰富配售2.35億股相當於現時已發行股本約 7.38%或已擴大已發行股本約6.87%。

合景泰富認為，配股將加強集團的財務狀況以及為集團提供營運資金，擬將有關所得款項淨額用於現有債務的再融資及一般企業用途。

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