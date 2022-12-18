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【外圍一周前瞻】聚焦周五美國11月PCE物價指數　料按年升幅回落至4.7%（附表）

股市 19:02 2022/12/18

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【外圍一周前瞻】聚焦周五美國11月PCE物價指數　料按年升幅回落至4.7%（附表）

美股交投將變得淡靜，歡渡聖誕，本周聚焦被聯儲局視為通脹指數的美國11月PCE物價指數，市場預計核心PCE將按年回落0.3個百分點至4.7%，按月則維持增長0.2%。同時，也要留意樓市數據，包括新屋銷售、營建許可等，料仍然相對疲弱。

業績方面，Nike、聯邦快遞（FedEx）及嘉年華郵輪於本周公布業績。

市場幾乎「篤定」明年進入衰退，投資界不看好金融股，除了近期多間投行裁員，衰退將會損害貸款增長及增加信貸損失。Greenwood Capital首席投資官Walter Todd稱，銀行股近期表現已證明，投資越來越擔心明年經濟前景，故公司也沽售了部分銀行股。

道指上周五收報32920點，全周跌1.7%，納指收報10705點，跌2.7%，標指收報3852點，跌2.1%。

其他市場方面，日本央行將於本周二（20日）公布議息結果，料利率維持不變。

另外，英倫銀行將於下季起出售長期債券，此前僅減持短期國債。作為量化緊縮一部分，英倫銀行指，將從明年1月9日起均等的出售短期、中期和長期債券，預計對每個期限段的債券舉行五次拍賣，每次出售規模6.5億英鎊。這相當於出售總規模97.5億英鎊。

美國本周重點數據
日期 項目 預測 前值
19/12 12月NAHB房屋市場指數 34 33
20/12 11月建築許可（按月） -1% -3.30%
11月新屋開工（按月） -1.50% -4.20%
21/12 11月成屋銷售（按月） -5.20% -5.90%
22/12 第三季GDP年化（按季）最終 2.90% 2.90%
首次申領失業救濟金人數 22.2萬 21.1萬
連續申領失業救濟金人數 168.5萬 167.1萬
23/12 11月PCE物價指數（按年） 5.50% 6%
11月核心PCE物價指數（按年） 4.70% 5%
12月密西根大學市場氣氛 59.1 59.1
11月新屋銷售（按月） -5.10% 7.50%

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編輯：袁諾曦

美股 經濟 美國聯儲局 標準普爾500指數 英倫銀行 通脹 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

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