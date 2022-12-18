【外圍一周前瞻】聚焦周五美國11月PCE物價指數　料按年升幅回落至4.7%（附表）

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美股交投將變得淡靜，歡渡聖誕，本周聚焦被聯儲局視為通脹指數的美國11月PCE物價指數，市場預計核心PCE將按年回落0.3個百分點至4.7%，按月則維持增長0.2%。同時，也要留意樓市數據，包括新屋銷售、營建許可等，料仍然相對疲弱。
業績方面，Nike、聯邦快遞（FedEx）及嘉年華郵輪於本周公布業績。
市場幾乎「篤定」明年進入衰退，投資界不看好金融股，除了近期多間投行裁員，衰退將會損害貸款增長及增加信貸損失。Greenwood Capital首席投資官Walter Todd稱，銀行股近期表現已證明，投資越來越擔心明年經濟前景，故公司也沽售了部分銀行股。
道指上周五收報32920點，全周跌1.7%，納指收報10705點，跌2.7%，標指收報3852點，跌2.1%。
其他市場方面，日本央行將於本周二（20日）公布議息結果，料利率維持不變。
另外，英倫銀行將於下季起出售長期債券，此前僅減持短期國債。作為量化緊縮一部分，英倫銀行指，將從明年1月9日起均等的出售短期、中期和長期債券，預計對每個期限段的債券舉行五次拍賣，每次出售規模6.5億英鎊。這相當於出售總規模97.5億英鎊。
|美國本周重點數據
|日期
|項目
|預測
|前值
|19/12
|12月NAHB房屋市場指數
|34
|33
|20/12
|11月建築許可（按月）
|-1%
|-3.30%
|11月新屋開工（按月）
|-1.50%
|-4.20%
|21/12
|11月成屋銷售（按月）
|-5.20%
|-5.90%
|22/12
|第三季GDP年化（按季）最終
|2.90%
|2.90%
|首次申領失業救濟金人數
|22.2萬
|21.1萬
|連續申領失業救濟金人數
|168.5萬
|167.1萬
|23/12
|11月PCE物價指數（按年）
|5.50%
|6%
|11月核心PCE物價指數（按年）
|4.70%
|5%
|12月密西根大學市場氣氛
|59.1
|59.1
|11月新屋銷售（按月）
|-5.10%
|7.50%
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編輯：袁諾曦