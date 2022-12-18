【港股反彈】內房、科網及教育板塊　內地政策齊吹暖風

▲ 【港股反彈】內房、科網及教育板塊 內地政策轉吹暖風

中資三大投資領域，包括內地房地產、網絡平台經濟，以及教育行業，2023年有望擺脫弱勢，臨近年底，內地展望明年政策，在三大領域轉吹暖風，嚴寒過後，市場正憧憬否極泰來。

鼓勵平台經濟發展 支持平台企業在國際競爭中大顯身手

央視新聞於12月17日報道，中國國際經濟交流中心副理事長王一鳴在談到平台經濟的發展時，王一鳴介紹，今年以來中央多次強調，要促進平台經濟規範健康發展，這次中央經濟工作會議進一步強調，要提升常態化監管水平，支持平台企業在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手，釋放了鼓勵平台經濟發展的明確信號。

劉鶴：房地產是國民經濟支柱產業

國務院副總理劉鶴在第五輪中國－歐盟工商領袖和前高官對話上發表書面致辭時表示，房地產是國民經濟的支柱產業，針對當前出現的下行風險，我們已出台一些政策，正在考慮新的舉措，努力改善行業的資產負債狀況，引導市場預期和信心回暖。

中經會：支持住房改善、有效防範化解優質頭部房企風險

中央經濟工作會議指出，有效防範化解重大經濟金融風險。要確保房地產市場平穩發展，紮實做好保交樓、保民生、保穩定各項工作，滿足行業合理融資需求，推動行業重組併購，有效防範化解優質頭部房企風險，改善資產負債狀況，同時要堅決依法打擊違法犯罪行為。要因城施策，支持剛性和改善性住房需求，解決好新市民、青年人等住房問題，探索長租房市場建設。要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，推動房地產業向新發展模式平穩過渡。

擴大內需綱要重提支持民辦教育

中共中央、國務院印發《擴大內需戰略規劃綱要（2022－2035 年）》，提出積極發展教育服務消費，鼓勵社會力量提供教育服務、支持和規範民辦教育發展、推進民辦教育分類管理改革、對教育領域擴大市場開放、通過職業教育增加勞動者收入。

【港股反彈】上海：全市疫情風險區清零

【港股反彈】副總理孫春蘭於衛健委開會 未提動態清零

【港股反彈】廣州放寬放疫 資金急謀入市炒股 港滙升穿7.8、港元隔夜拆息罕有4.35厘

記者：譚志偉