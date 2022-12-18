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【FTX爆煲】薯條哥SBF同意引渡到美國　日前遭美檢方控告8罪名

股市 18:28 2022/12/18

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【FTX爆煲】薯條哥SBF同意引渡到美國　日前遭美檢方控告8罪名

外電引述消息指，FTX創辦人兼前行政總裁Sam Bankman-Fried（SBF，外號：薯條哥） 預計將於周一（19日）在巴哈馬出庭，推翻自己此前反對引渡到美國決定，意味他將同意引渡的決定，赴美國法庭出庭面對電匯欺詐、洗錢和違反競選財務披露法等8項指控。

SBF辯護律師 Zachary Margulis-Ohnuma稱，SBF抵達美國後，可能會被關押在紐約布魯克林大都會拘留中心（Metropolitan Detention Center）。 Margulis-Ohnuma 提到，在曼哈頓的首次法庭聽證會上，SBF將被要求認罪，同時法官將決定是否保釋，律師補充說，此類聽證會必須在SBF抵達美國後 48 小時內舉行。

外界估計美國檢察官或以SBF存在潛逃風險，要求繼續拘留，原因案件涉及大量資金，而且這些資金的去向不明。前聯邦檢察官Michael Weinstein估計，遺失巨額資金足以讓檢察官有充分的理由認為他有逃跑風險，預計若法官批准審前釋放，他們會施加非常嚴格和繁重的條件。

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編輯：李哲毅

美股 罪案 地緣政治 巴哈馬

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