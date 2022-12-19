【英國王室】查理斯加冕傳照請哈里梅根 二人被指先要一件事

英國哈里王子與夫人梅根雖然在Netflix紀錄片中公開批評王室，但據悉英王查理斯三世仍希望雙方和好，邀請細仔夫婦參加明年的加冕大典。但有指英國哈里梅根要求，王室先要向兩人道歉。

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英國媒體報稱，查理斯（Charles III）已邀請哈里（Prince Harry）及梅根（Meghan Markle），參加2023年5月6日舉行的加冕大典。消息人士指出，即使現時「困難重重」，但查理斯仍然愛哈里。

然而，哈里夫婦據報希望在明年加冕大典前，與王室會面商討，希望得到王室的公開﹑屬於他們的道歉。有指哈里夫婦不滿王室有差別對待，願意公開就英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）侍女赫西（Susan Hussey）的種族歧視爭議道歉，而不肯向他們道歉。

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消息人士透露，哈里與梅根認為他們多次提出的種族問題憂慮被王室忽視，沒有人正式道歉或負責任，兩人被指難忍遭到差別對待。然而，有王室內部人士表明，如果哈里梅根想聯絡查理斯，根本不是難事。

身為威廉王子（Prince William）教母的赫西早前被指，涉嫌慈善機構Sistah Space創辦人富拉尼（Ngozi Fulani）。白金漢宮形容赫西的言論不可接受，對此深表遺憾。赫西為她造成的傷害致以深深歉意，並立即辭去在王室的榮譽職務。

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責任編輯：吳漢培