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教宗自爆當選已寫定辭職信 憂健康隨時惡化

環球社會熱點 18:34 2022/12/18

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天主教教宗方濟各於2013年當選，接替因健康為由退位的本篤十六世。方濟各近日受訪時自爆，早在當選之初已寫好辭職信，以防有日自己不能履行職責。

【世界盃2022】法教練指所有人想美斯奪冠 包括部分法國人 【下一頁】

西班牙媒體CBC周日（18日）刊登的訪問中，方濟各（Pope Francis）被問及，是否認為需要訂明規定，讓在位教宗可用健康或其他原因退位。他隨即首次披露，早在2013年當選成為新任教宗時，他已寫好辭職信。

方濟各表示，當時已把辭職信交予梵蒂岡國務卿﹑意大利籍樞機主教貝爾托內（Tarcisio Bertone）保管，並向對方表明，如果自己因健康或其他理由無法繼續履行職務，他已準備好辭職信。

【世界盃2022】不敵克羅地亞失季軍 摩洛哥隊長直接串FIFA主席 【下一頁】

事實上，方濟各曾多次公開表明，一旦自己健康惡化至影響履行職責的程度，他可能會退位。不過，剛滿86歲的方濟各除膝傷外，並無顯著及公開的健康問題。

今年7月接受路透社訪問時，方濟各曾公開否認即將辭職，再次重申只會在無法繼續服務教會時遞交請辭。

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責任編輯：吳漢培

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