【阿里巴巴9988】阿里雲：機房冷氣故障累港區服務受阻　澳門金管局網站曾死機、有加密貨幣交易所一度無法取款（第三版）

▲ 【阿里巴巴9988】阿里雲部分香港服務據點出現故障 連累澳門金管局網站死機、有加密貨幣交易所無法取款

今日早上傳出阿里巴巴 （09988） 旗下阿里雲的香港服務據點出現故障，多個香港及澳門網站受到影響，阿里雲午前發公告指，阿里雲監控發現香港地域某機房設備異常，影響香港地域可用區C的雲服務器ECS、雲數據庫PolarDB等雲產品使用，阿里雲工程師已在緊急處理中。

阿里雲下午進一步發聲明指，經排查，阿里雲香港地域故障確認是因為所租用數據中心機房製冷設備故障所致，影響香港地域可用區C的雲服務器ECS、雲數據庫、存儲產品（對象存儲、表格存儲等）、雲網絡產品（全球加速、NAT網關、VPN網關等）等雲產品使用。

阿里雲稱，這一故障也影響了香港地域控制台訪問和API調用操作，目前阿里雲工程師在配合機房工程師加速處理，部分製冷設備正在恢復中。

阿里雲：工程師正協助夥伴加速修復故障

阿里雲晚上回應指，就阿里雲機房故障造成的不便，對此深表歉意，工程師正在全力配合合作夥伴的技術人員加速修復故障，同時調配了更多人手支援修復工作，盡力協助客戶降低可能造成的影響，將及時向客戶更新有關進展。

事件連累甚廣，加密貨幣交易所OKX部分用戶一度無法提領，帳戶更顯示資金歸零，OKX稱，伺服器供應商阿里雲出現技術故障，導致交易所部份功能出現問題。晚上8時左右，OKX稱，阿里雲服務開始回復正常，但仍有些不穩定。

澳門金管局網站曾無法使用

澳門司警周日下午表示，網絡安全事故預警及應急中心接報，指因為阿里雲在香港機房節點發生故障，令澳門金管局、銀河集團、蓮花衛視等關鍵基礎設施營運者的網站、澳覓和 mFood等外賣平台、以及澳門日報等傳媒應用程式自周日（16日）中午起暫時無法使用，網安中心已聯繫相關關鍵基礎設施營運者並跟進。

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（第二版加入阿里雲更新公告，第三版加入阿里雲回應）

編輯：李哲毅