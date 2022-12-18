【阿里巴巴9988】阿里雲香港有機房出現故障　連累澳門金管局網站死機、有加密貨幣交易所無法取款

▲ 【阿里巴巴9988】阿里雲部分香港服務據點出現故障 連累澳門金管局網站死機、有加密貨幣交易所無法取款

今日早上傳出阿里巴巴 （09988） 旗下阿里雲的香港服務據點出現故障，多個香港及澳門網站受到影響，阿里雲今日發公告指，阿里雲監控發現香港地域某機房設備異常，影響香港地域可用區C的雲服務器ECS、雲數據庫PolarDB等雲產品使用，阿里雲工程師已在緊急處理中。

事件連累甚廣，加密貨幣交易所OKX部分用戶無法提領，帳戶更顯示資金歸零，OKX稱，伺服器供應商阿里雲出現技術故障，導致交易所部份功能出現問題。

澳門司警表示，網絡安全事故預警及應急中心接報，指因為阿里雲在香港機房節點發生故障，令澳門金管局、銀河集團、蓮花衛視等關鍵基礎設施營運者的網站、澳覓和 mFood等外賣平台、以及澳門日報等傳媒應用程式自周日（16日）中午起暫時無法使用，網安中心已聯繫相關關鍵基礎設施營運者並跟進。

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編輯：李哲毅