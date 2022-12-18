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【財爺網誌】陳茂波：2022年經濟料負增長3.2%、財赤逾千億　預算案已開展公眾諮詢

宏觀解讀 17:16 2022/12/18

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【財爺網誌】陳茂波：2022年經濟料負增長3.2%、財赤逾千億　預算案已開展公眾諮詢

新一年度的財政預算案將於明年2月22日發表，財政司司長陳茂波發表網誌指，預算案目標是以前瞻視野，為香港在復常之路上加強經濟恢復的動力作出部署，陳茂波提到，2022年經濟預計會出現3.2%的負增長，本年度財政赤字將達逾千億元水平，但料明年經濟活動將陸續恢復。

陳茂波提到，今年經濟受地緣政治、供應鏈受干擾、高通脹、環球主要央行大力收緊貨幣政策、利率急升，以及疫情持續打擊的影響，財政赤字將達1000多億元水平。

明年經濟復蘇期望轉趨樂觀 須防範投資情緒急遽變化

展望2023年，陳茂波認為，隨著內地與本港進一步調整防疫措施，海內外的跨境出行及經濟活動將陸續恢復，即使外圍環境仍複雜多變，商界普遍對明年經濟復蘇的期望轉趨樂觀，不過仍須防範市場預期及投資情緒容易急遽變化的不穩定性。

陳茂波又稱，在社會逐步復常、經濟稍穩之際，不少市民仍然期望逆周期措施中有著相當的紓困部份，但在經濟步向復蘇之時，同樣有迫切需要增撥資源，力求借助這道復蘇的動力，加速推動經濟發展，讓香港未來的社會和經濟建設能更快速、更有力、更穩妥。

已啟動財政預算案公眾諮詢工作

財政預算案即將出台，陳茂波稱，已啟動財政預算案的公眾諮詢工作，歡迎市民到專設網站、Facebook專頁，或以電郵、電話、傳真以及郵寄等方式表達意見。

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編輯：李哲毅

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