【世界盃2022】不敵克羅地亞失季軍 摩洛哥隊長直接串FIFA主席

香港時間上周六（17日）舉行的世界盃季軍戰中，最終由克羅地亞以2比1擊敗今屆的神奇球隊摩洛哥。賽後，對本場球證執法感不滿的摩洛哥隊長夏基美不止指罵球證，更當場向在場的國際足協（FIFA）主席恩芬天奴叫囂。

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克羅地亞憑中場Mislav Orsic臨完半場前的世界波，2比1擊敗摩洛哥成為季軍，亦把非洲球隊在世界盃的最佳成績定格在第4名。摩洛哥下半場積極反撲，但多次攻勢均無疾而終，對卡塔爾籍主球證Abdulrahman Al-Jassim的不滿亦明顯。

下半場時，摩洛哥球員多次不滿Al-Jassim判罰，即使出示黃牌亦無法控制，甚至出現Al-Jassim被摩洛哥球員包圍的場面。賽後，隊長夏基美（Achraf Hakimi）在內等球員與球證理論，明顯認為對方執法有問題。

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主教練Walid Regragui拉開情緒激動的球員後，亦與球證理論。夏基美離開球場時仍心有不忿，向場邊正準備為克羅地亞的FIFA主席恩芬天奴（Gianni Infantino）叫嚷，投訴Al-Jassim的執法。

據悉，FIFA要求在場拍攝到夏基美向恩芬天奴叫囂的記者刪除照片。體育記者Johan Kucukaslan聲稱，FIFA明顯不想外界知道賽後曾有如此尷尬場面，指FIFA希望媒體不要報道此情景的想法太天真。

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責任編輯：吳漢培