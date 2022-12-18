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英動員逾2,000軍人及公務員 暫填醫療等行業罷工空缺

環球社會熱點 16:13 2022/12/18

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英國多個行業在12月發起罷工，爭取調整薪酬及改善工作環境。英國政府日前表示，約動員超過2,000名軍人及公務員，暫時填補各行業罷工時產生的服務空缺，包括救護車服務等。

英國勞斯萊斯加薪16% 罷工行動取消 【下一頁】

英國醫療行業的護士與救護車工作人員將分別在，周二及三（20及21日）發起罷工。鐵路﹑巴士﹑高速公路﹑邊境管理局人員及皇家郵政亦各自在下周日聖誕節前（25日）發起罷工。

政府已宣布將派遣軍方人員，臨時填補救護車服務的空缺。衛生大臣柏建熙（Steve Barclay）表示，保障病人安全是首要考量。但救護車工會指出，軍人沒有足夠訓練負擔救護車人員職責。


約1萬名英格蘭及威爾士救護車人員除了在周二罷工，亦將在下周三（28日）亦會罷工。邊境管理局的罷工將由周五（23日）起，一直維持至今年最後一日，預計影響民眾聖誕期間外遊。

英國多達10萬護士今起罷工 辛偉誠考慮引入反罷工法（第二版） 【下一頁】

政府指約1,000名公務員將聯同軍人，協助檢查文件及護照，減低罷工對出行人士的影響。據悉，政府合計將動員超過2,000名軍人及公務員。

同時，政府亦宣布在周一（19日）推出全新「彈性架構」，改善英國準備及應對如罷工等重要問題。內閣辦公室指架構將涵蓋全體政府部門﹑各重要基建營運商﹑私人企業﹑慈善團體及大眾，一同加強準備相關危機。

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責任編輯：吳漢培

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