【世界盃2022】法教練指所有人想美斯奪冠 包括部分法國人

舉世曯目的世界盃決賽將於香港時間周日（18日）晚上11時開始，將由法國與阿根廷角逐成為另一支3冠世界盃球隊。法國主教練迪甘斯賽前受訪時笑稱，包括部分法國人在內的全球多數人支持阿根廷美斯奪冠。

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阿根廷王牌美斯（Lionel Messi）早前已表明，決賽將是他在世界盃賽場的最後一場比賽。早已獲得眾多冠軍殊榮的美斯，一直希望完成世界盃奪冠夢，為阿根廷帶來36年來的首座世界冠軍。

法國主教練迪甘斯（Didier Deschamps）坦承，現時全球輿論傾向支持美斯帶領的阿根廷奪冠，甚至笑稱連部分法國人亦支持美斯。但迪甘斯表明不在乎大眾輿論，只集中準備決賽，希望幫助法國衛冕成功。

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早前有傳王牌前鋒賓施馬（Karim Benzema）已經復操，理論上可以代表法國在決賽上陣。但迪甘斯拒絕回應傳言，堅稱自開賽以來，法國隊一直以24人的陣容作賽，決賽只會集中在能夠上陣的球員中。

法國作為上屆冠軍，力爭繼巴西及意大利後，成為60年來首支成功衛冕的世界盃得主。

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責任編輯：吳漢培