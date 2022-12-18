  • 13°C
香港時間 : 20221218日 (週日) 16:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【規管眾籌】許正宇：本周將諮詢規管眾籌　擬成立特設機構監管

宏觀解讀 15:07 2022/12/18

分享：

分享：

【規管眾籌】許正宇：本周將諮詢規管眾籌　擬成立特設機構監管

財庫局局長許正宇預告，本周將公布文件，向公眾諮詢建議規管眾籌活動的架構和措施，為期3個月。許正宇在最新網誌表示，港府會建議成立特設機構，集中處理、協調和監察眾籌活動相關的規管及行政事宜。日後眾籌活動，不論舉辦的目的和地點，或在線上或線下舉行，均須事先提出申請。

他表示，獲批准的眾籌活動須要滿足透明度和問責性的要求，並且合法合理地處理眾籌所得的資金。對涉及違法行為的眾籌活動，執法部門將有相應的權利中止以及作出檢控。

雖然有別於個別司法權區由現有金融監管機構規管眾籌，許正宇表示，制訂相關建議時，已顧及目前已受金融監管機構按現行法例充分規管的市場商業集資行為不應受新建議的眾籌制度影響。港府亦會建議豁免及便利措施，使社會公認接受的籌款活動，以及突發應急的慈善眾籌項目，能繼續順暢地運作和及時開展。

香港「眾籌」曾爆醜聞　許正宇年初提出規管眾籌、考慮國家安全

眾籌活動早年興起，雖然讓不少缺乏資金人士籌資研發新產品，但不時出現亂象，甚至爆出有獲港府創科獎項的港人發起眾籌研發產品後「走數」，惹香港和國際創科界狠批，惟港府過去未有明確介入。

許正宇今年提出擬規管眾籌，明言國家安全為當中考慮重點。他在最新網誌稱，過去有不法之徒透過眾籌名義以詐騙方式謀取私利，令無辜市民蒙受損失，並有團體以眾籌方式支持一些危害公眾安全以至國家安全的行為。

他點名提及2019年為反修例風波被捕人士提供法律支援的「612人道支援基金」，指出基金因眾籌支援涉嫌違法活動而被警方起訴，雖然為其提供資金託管及收支服務的「真普選聯盟有限公司」已停止運作，但亦應防患於未然，建立完備的制度。

相關文章：

【規管眾籌】許正宇預告今年諮詢規管眾籌　明言要為國家安全限制香港資金流轉

【保險業藍圖】許正宇：鼓勵保險業探索有利新產品研發的跨境數據聯通

編輯：麥德銘

開啟hket App，閱讀全文
科技產品 許正宇 金融監管機構

下一篇文章

【HSBC滙豐】滙豐獲頌香港義工獎2022　義工今年服務時數逾2.1萬小時

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【澳門賭牌】11間衛星賭場獲准留低　7間結束、澳門政府：博企要全數吸收受影響員工
【澳門賭牌】11間衛星賭場獲准留低　7間結束、澳門政府：博企要全數吸收受影響員工
【恒指夜期+ADR】阿里美股低港2%　夜期收市跌25點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股低港2%　夜期收市跌25點（不斷更新）
【儲局官員】梅斯特：仍要加息　料美國終端利率高於5.1厘
【儲局官員】梅斯特：仍要加息　料美國終端利率高於5.1厘
【世界盃賽果】克羅地亞贏季軍　37歲摩迪未言休：要打歐國聯　一文看清世界盃賽果
【世界盃賽果】克羅地亞贏季軍　37歲摩迪未言休：要打歐國聯　一文看清世界盃賽果
【阿里巴巴】蔡崇信據報通過大摩出售價值2.6億美元阿里巴巴股份
【阿里巴巴】蔡崇信據報通過大摩出售價值2.6億美元阿里巴巴股份
【澳門賭牌】博企將重點投資非博彩項目　每間發展計劃是什麼？（附投資額表）
【澳門賭牌】博企將重點投資非博彩項目　每間發展計劃是什麼？（附投資額表）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款