▲ 【規管眾籌】許正宇：本周將諮詢規管眾籌 擬成立特設機構監管

財庫局局長許正宇預告，本周將公布文件，向公眾諮詢建議規管眾籌活動的架構和措施，為期3個月。許正宇在最新網誌表示，港府會建議成立特設機構，集中處理、協調和監察眾籌活動相關的規管及行政事宜。日後眾籌活動，不論舉辦的目的和地點，或在線上或線下舉行，均須事先提出申請。

他表示，獲批准的眾籌活動須要滿足透明度和問責性的要求，並且合法合理地處理眾籌所得的資金。對涉及違法行為的眾籌活動，執法部門將有相應的權利中止以及作出檢控。

雖然有別於個別司法權區由現有金融監管機構規管眾籌，許正宇表示，制訂相關建議時，已顧及目前已受金融監管機構按現行法例充分規管的市場商業集資行為不應受新建議的眾籌制度影響。港府亦會建議豁免及便利措施，使社會公認接受的籌款活動，以及突發應急的慈善眾籌項目，能繼續順暢地運作和及時開展。

香港「眾籌」曾爆醜聞 許正宇年初提出規管眾籌、考慮國家安全

眾籌活動早年興起，雖然讓不少缺乏資金人士籌資研發新產品，但不時出現亂象，甚至爆出有獲港府創科獎項的港人發起眾籌研發產品後「走數」，惹香港和國際創科界狠批，惟港府過去未有明確介入。

許正宇今年提出擬規管眾籌，明言國家安全為當中考慮重點。他在最新網誌稱，過去有不法之徒透過眾籌名義以詐騙方式謀取私利，令無辜市民蒙受損失，並有團體以眾籌方式支持一些危害公眾安全以至國家安全的行為。

他點名提及2019年為反修例風波被捕人士提供法律支援的「612人道支援基金」，指出基金因眾籌支援涉嫌違法活動而被警方起訴，雖然為其提供資金託管及收支服務的「真普選聯盟有限公司」已停止運作，但亦應防患於未然，建立完備的制度。

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編輯：麥德銘