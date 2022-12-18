德國啟用首座LNG接收站 加快擺脫依賴俄能源

俄羅斯入侵烏克蘭後，德國在內等西方國家停止從俄國入口能源。德國日前啟用首座液態天然氣（LNG）接收站，總理朔爾茨指新基建有助德國降低依賴俄羅斯的能源供應。但環保團體批評政府，增加化石能源來源填補俄國能源供應缺口。

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朔爾茨（Olaf Scholz）聯同副總理、經濟兼能源部長哈貝克（Robert Habeck）﹑財長林德納（Christian Lindner）及下薩克森州（Lower Saxony）州長Stephan Weil於上周六（17日），出席位於北海的首座LNG接收站啟用儀式。

朔爾茨表示，LNG計劃展示德國有力快速發展新項目，並將協助德國可以獨立於俄羅斯能源管道供應。哈貝克則指政府正採取行動，確保德國的能源供應安全，他同時指政府亦同步推動可再生能源供應來源。

早於今年2月27日，即俄烏戰爭爆發後3日，朔爾茨已同意展開LNG計劃，預計在明年底前啟用5座LNG接收站。首座接收站啟用後，估計能滿足德國的6%天然氣供應，上周四（15日）已接收16.5萬平方米LNG。根據經濟部數據，各個接收站將佔德國3分1天然氣供應。

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環保團體批評政府加大化石能源供應，應對俄羅斯能源的缺口。德國環境及自然保護聯會指出，政府在分階段棄用化石能源的速度應該與興建LNG接收站一樣快速，直指啟用接收站非值得慶祝的事。

雖然天然氣供應緊張，但德國的使用量仍然不減。負責天然氣供應的聯邦網絡局警告，如民眾未能節約用量，經過近日的寒流後，當地的天然氣儲存量將降至90%以下。

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責任編輯：吳漢培