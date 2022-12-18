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【HSBC滙豐】滙豐獲頌香港義工獎2022　義工今年服務時數逾2.1萬小時

Hot Talk 14:45 2022/12/18

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【HSBC滙豐】滙豐獲頌香港義工獎2022　義工今年服務時數逾2.1萬小時

滙豐獲由民政及青年事務局與義務工作發展局合辦的「香港義工獎2022」頒發「傑出企業獎」，滙豐義工今年服務時數逾21,000小時。香港上海滙豐銀行兼滙豐銀行慈善基金主席王冬勝稱，過去數年雖受疫情的限制，滙豐義工仍在期內服務近4萬小時，滙豐義工來自不同背景和工作崗位，然而目標依然一致，竭力回饋香港社區。

滙豐今年的義工服務項目包括在香港第五波疫情期間推出「疫苗易」家居接種計劃，安排醫護人員上門為行動不便長者和傷健人士接種新冠疫苗，滙豐義工主要負責支援熱線服務，而身兼聖約翰救傷隊的滙豐義工更會陪同醫護人員前往偏遠地區為長者接種新冠疫苗。

滙豐今年參與義工服務尚包括 ：舉辦工作坊為升學或投入職場的學生作英語模擬面試和分享職場經驗、為大學本科生而設的商業案例比賽「滙豐/香港大學亞太區商業案例比賽」作評審、為參與獎學金「滙豐學人」學生作導師、300名員工參與港府的「共創明Teen計劃」義務友師計劃等。

滙豐義工計劃於1993年成立，至今累計服務逾100萬小時。

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民政及青年事務局 疫情 慈善基金 王冬勝 滙豐控股（00005）

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