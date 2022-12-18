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【著數優惠】生力白啤首次推出限量版酒杯 有獎問答遊戲送3,900元獎品

理財智慧 20:38 2022/12/18

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生力白啤（San Miguel Cerveza Blanca）於今個聖誕首次推出限量版酒杯，由本周三起於便利店購買生力白啤滿指定金額將可免費換領，數量有限，送完即止；此外參與Facebook專頁有獎問答遊戲，更有機會獲得3,900元的獎品。

【青姐話】超級議息周   財息難兼收

「 生力白啤限量版酒杯」推廣日期及換領地點：

2022年12月21日至2023年1月3日期間，於7-Eleven便利店購買生力白啤滿50元或以上（以單一收據計算），即可免費換領生力白啤限量版酒杯乙個；

2022年12月22日至2023年1月4日期間，於Circle-K便利店購買生力白啤滿50元或以上（以單一收據計算），即可免費換領生力白啤限量版酒杯乙個。

「生力白啤 ‧ 白色聖誕有獎遊戲」活動詳情及參加方法：

此外，由即日起至本月27日，於生力白啤Facebook專頁參與有獎問答遊戲，即有機會獲得獎品Delsey Chatelet Air 2.0 66cm行李箱（參考價：3,900元）。

參加方法：

- 讚好（Like）生力啤酒 Facebook 專頁

- 讚好（Like）及公開分享（Share）送禮帖文（Post）

- 留言標籤（Tag）一位你最想與他 / 她共渡白色聖誕的朋友，再分享原因

- 主辦單位將就題目的作答內容，評選出最具心思的答案

【延伸閱讀】李寧香港首間旗艦店於廣東道開業 店舖兩層總面積超過7,000平方呎 定期舉辦運動活動服務本地社群【下一頁

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責任編輯：嚴浩文

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